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'Türkiye'nin varlığı İdlib halkının huzuru için oldukça önemli'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli eski generaller, Türkiye'nin İdlib halkının yanında olması ve desteğini sürdürmesinin bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

'Türkiye'nin varlığı İdlib halkının huzuru için oldukça önemli'

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan Suriyeli eski generaller, Türkiye'nin İdlib halkının yanında olması ve desteğini sürdürmesinin bölge için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:13
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'Türkiye'nin varlığı İdlib halkının huzuru için oldukça önemli'

Türkiye'ye sığınan Suriyeli eski generaller, Türkiye'nin İdlib konusundaki duruşunun bölgeye huzur getireceğini belirtti.

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Abdulkerim Ahmed, sığındığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yaptığı açıklamada, Suriye halkının savaştan kaçarak İdlib'e sığındığını söyledi.

İdlib'de bulunanların çoğunun farklı bölgelerden kaçarak kente gelenler olduğuna dikkati çeken Ahmed, "İdlib bölgede tek huzurlu kalan yerdir. İç savaştan önce 1 milyon olan nüfus, ülkenin Doğu Guta, Halep, Hama ve Humus bölgelerinin Rus ve Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırılarından ve ablukasından kaçanlarla 3-4 milyona ulaştı." diye konuştu

Ahmed, İdlib'e yapılacak her türlü saldırının siviller için felaket olacağının altını çizerek, "Türkiye'nin varlığı İdlib halkının huzuru için oldukça önemlidir. Savaş başladığı günden bu yana masum ve mağdur halkın yanında olan Türkiye'ye teşekkür ederim. İç savaş başladığı zaman dünya ülkeleri sırtını döndü ancak sadece Türk halkı bize sahip çıktı." dedi.

Esed rejiminin eski komutanlarından tuğgeneral Asad Nasif de Türkiye Cumhuriyeti'ne Suriyelilerin yanında olduğu için minnettar olduklarını aktardı.

Ezilen bir ülkenin fertlerine sonsuz destek veren Türk halkının kalplerinde ayrı bir yeri olduğunu kaydeden Nasif, ''Suriye sakinleri tek kurtuluş gördükleri İdlib'de toplandılar. Burada yaşayan halk şu an dünyanın gözleri önünde vurulacak mı endişesi yaşıyor. Yerlerinden edilen bu halk şimdi daha büyük tehlikeyle karşı karşıya kaldı.'' dedi.

İdlib'in sivil halkın son bölgesi olduğunu vurgulayan Nasif, ''İdlib şu an Suriye'nin en fazla insan yaşayan yerleşim yeri oldu. Ülke içindeki birçok kuşatma ve saldırı bölgelerinden kaçan insanlar İdlib merkez ve köylerindeki bölgelere yerleşti. Sayı her geçen gün artmaya devam ediyor.'' şeklinde konuştu.

Nasif, İdlib'in sınır komşusu olması dolayısıyla Türkiye için de oldukça önem taşıdığına dikkati çekerek, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sivil halka bugüne kadar verdikleri destek için teşekkür etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriyeli Eski Generallerİdlib
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