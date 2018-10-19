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Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 15:23
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Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, "Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." ifadesini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. 

Yoğun bir program çerçevesinde Tiran ziyaretini sürdürdüğünü belirten Çavuşoğlu, bundan sonra daha düzenli bir şekilde Arnavutluk'u ziyaret edeceklerini söyledi. 

Çavuşoğlu, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin, Türkiye'nin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ses kaydı verdiği iddialarını reddetti. 

Çavuşoğlu, "Türkiye'nin Pompeo ya da herhangi bir Amerikalı yetkiliye herhangi bir ses kaydı vermesi söz konusu değil." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütüldüğünün altını çizen Çavuşoğlu, "(Kaşıkçı olayı) Ortaya çıkacak sonuçları tüm dünyayla paylaşacağız. Herhangi bir ülkeyle o ya da bu bilgiyi paylaşmamız söz konusu değil." diye konuştu.

"Arnavutluk'tan FETÖ mensuplarının iadesini bekliyoruz"

Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yöneltilen soruya cevabında, darbe gecesi Meclis'in, İstanbul ve Ankara'da önemli yerlerin bombalandığını ve bir gecede Türkiye'nin 251 şehit verdiğini hatırlattı. 

Arnavutluk'un darbe girişiminin ardından Türkiye ile güçlü dayanışma örneği sergilediğine işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan Arnavutluk'ta çok ciddi bir FETÖ yapılanması bulunduğunun ve bu örgütün Arnavutluk için de çok tehlikeli olduğunun altını çizdi. 

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ üyesi kişilerin Arnavutluk'ta bulunduğunu ve dost Arnavutluk'tan bu kişilerin iadesini beklediklerini vurgulayarak, "Resmi olarak iadesini talep ettiğimiz kişilerin listesini de verdik, resmi yazıyla da talep ettik." dedi. 

FETÖ'nün eğitimi ve eğitim sistemini kullanarak devlet sistemine sızdığına işaret eden Çavuşoğlu, "Arnavutluk'tan iadesini talep ettiğimiz FETÖ mensupları var ve bunları dost Arnavutluk'tan bekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, FETÖ'nün, Türkiye aleyhine sürdürdüğü çalışmaları ve bu örgüte ait kurumları liste halinde her seferinde dost ülkelere verdiklerini ve bu ülkelerden FETÖ ile mücadelede dayanışma beklediklerini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluTürkiyeSes Kaydı
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