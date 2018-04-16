Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
AA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ortak basın toplantısı düzenledi.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum." dedi.
AA