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'Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur'

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, her yıl ramazan geldiğinde hilalin görülüp görülmediği tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur. Çünkü ramazanı Türkiye, hesap üzerine tayin etmektedir." dedi.

'Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur'

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, her yıl ramazan geldiğinde hilalin görülüp görülmediği tartışmalarının yaşandığını belirterek, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur. Çünkü ramazanı Türkiye, hesap üzerine tayin etmektedir." dedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:45
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'Türkiye'nin ramazan takvimi doğrudur'

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, ramazanın ilk gününde müftülüğün Nur-ı Osmaniye Camisi'nin avlusundaki ek hizmet binasında "Alo Fetva" hattında vatandaşların sorularını cevapladı.

Bir vatandaş, "Hilalin görülmediğini ve bu yüzden pek çok Müslüman ülkede bugün oruç tutulmadığını, bunun sosyal medyada çok tartışıldığını hatırlatarak, "Türkiye'nin ramazan takvimi doğru mu? Biz bugün neye göre oruca başladık?" diye sordu.

Her sene ramazan geldiğinde hilalin görünüp görünmediğinin tartışma konusu yapıldığını hatırlatan Yılmaz, Türkiye'nin ramazan takviminin doğru olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin takvimi hesap üzerine yapılıyor"

Türkiye'nin ramazan takviminin hesap üzerine tayin edildiğini aktaran Yılmaz, şunları söyledi:

"Allahu Teala Kur'an'da 'Ay da güneş de bir hesap çerçevesinde hareket eder' diyerek bizim hesapla hareket etmemizi emrediyor. Ancak Peygamber Efendimizin, 'Biz ümmi bir kavimiz dolayısıyla hesap bilmeyiz. Ramazan hilalini görürüz oruca başlarız. Şevval hilalini görür orucu bozarız' şeklinde bir hadis-i şerifi var. O günün şartlarında olması gereken buydu. Ama teknolojinin bu kadar ilerlediği ve yıllar sonrasının ay hareketlerinin tespit edildiği bir çağda, elbette hesap önemli bir yere oturuyor. Ayrıca Türkiye'nin daha önceki toplantılarında almış olduğu bir karar var. Bu karara göre; dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmüş olması, diğer yerlerde de görülmüş anlamına geliyor. Bu karara göre Türkiye takvimini ilan etmiştir. Dün akşam itibarıyla Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde hilal görünmüş. Bu bilgi bize ulaşmıştır. Oradaki bir İslami grup, hilali gördüğü için oruca başlamıştır."

Dünyanın belli bir yerinde hilalin görüldüğünü vurgulayan Yılmaz, "Türkiye'nin hesap üzerine yaptığı takvim doğrudur. Türkiye'de oruçlarını başlatmış kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerifi idrak ettiklerine emin olsun. Bu manada sosyal medyada paylaşılanlara itibar etmesinler. Türkiye'nin ramazanında, oruca başlamasında ve takviminde problem yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin hem yaptığı hem de hesabı doğrudur. Bu spekülasyonlara değer vermemek lazım. Vatandaşlarımızın gönülleri rahat olsun." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Hasan Kamil YılmazRamazan2018 Ramazan
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