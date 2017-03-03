Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'daki Türklerle toplantısının iptal edilmesine ilişkin, daha önce de bu tür engelleme çabaları olduğunu hatırlatarak, "Bu Alman derin devletinin sistematik uygulaması haline geldi." dedi.

Çavuşoğlu, Almanya'ya yönelik, "Bizi eşit bir ortak gibi görmek durumundasınız. Türkiye sizin emrinizde bir ülke değil. Siz Türkiye'nin patronu değilsiniz. Siz birinci sınıf, Türkiye ikinci sınıf değil. Biz size böyle davranmıyoruz. Siz de Türkiye'ye eşit bir ortak gibi davranmak zorundasınız." diye konuştu.

'Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz'

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türk toplumuna yaptığınız sistematik baskılar Türk toplumunu yıldırmaz. Bunu başaramazsınız. Gelin ortak hareket edelim. Türk toplumuna yönelik de birlikte çalışalım." dedi.

Çavuşoğlu, "Bizimle çalışmak istiyorsanız bize nasıl davranacağınızı öğrenmek zorundasınız. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Biz de karşılığını veririz. Hiç çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz." diye konuştu.