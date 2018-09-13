'Türkiye'nin Maldivleri'ndeki çalışmalara inceleme

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü'nde, koruma, altyapı ve tesis çalışmalarına ilişkin çeşitli bakanlıklardan yetkililerin katılımıyla oluşturulan heyet, incelemelerde bulundu.

Beyaz kumsalı ve suyunun berraklığıyla Maldiv Adaları'na benzetilen Salda Gölü'ne çalışma ziyaretinde bulunan heyet, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından heyete Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda gölle ile ilgili sunum yapıldı. Sunum sonrası heyet, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne geçti.

Çalışma heyeti, koruma imar planı çalışmaları başta olmak üzere artan turizm potansiyelinin değerlendirilmesi, Salda Gölü ve çevresinin korunması, altyapı çalışmalarıyla ilgili konuları yerinde değerlendirdi.

Ziyarette ayrıca Salda Kayak Merkezi'ni de gezen heyet, kayak merkezinin mevcut durumu ve tesislerle ilgili bilgi aldı.

Lisinia Doğa Proje Merkezi'nde de incelemelerde bulunan heyet, merkezde tedavisi tamamlanan hayvanları doğal yaşam alanlarına bıraktı.