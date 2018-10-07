"Türkiye'nin liderliğiyle UNRWA'ya destek arttı"

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, UNRWA'nın bugüne kadarki en büyük donörü olan ABD'nin mali yardımlarını ağustos sonunda tamamen durdurma kararının ardından yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin Filistinli mültecilere yönelik çabalarını anlattı.

Türkiye'nin liderliğinde UNRWA'ya desteğin arttığına dikkati çeken Krahenbühl, "ABD'nin UNRWA'ya gönderdiği finansmanı kesmesi sebebiyle ajansın baskı altında olduğu bir zamanda Türkiye'nin güçlü bir mesaj gönderdiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Filistinlilere gösterdiği güçlü dayanışma için Türkiye'ye övgüde bulunan Krahenbühl, "Türkiye'ye her geldiğimde Filistinliler ve Filistinli mülteciler hakkında çok güçlü bir duygu ve büyük bir endişe olduğunu görüyorum ki bu benim için çok önemli." dedi.

Krahenbühl, "Bu yıl karşılaştığımız durum nedeniyle, Türkiye'nin liderliği sayesinde UNRWA'ya destek için artan bir dayanışma ve siyasi katılım oldu." ifadesini kullandı.

Yarım milyon çocuğun eğitimi risk altında

ABD'nin ajansa yönelik mali kesintisinden ajansın ne şekilde etkilendiği sorusu üzerine Krahenbühl, şunları söyledi:

"Örneğin; Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze'deki 500 bin Filistinli mülteci kız ve erkek çocuğu için bir eğitim sistemimiz var. Parayı bulmak zorundayız. Okullarının kapanacağını hayal etmek bile mümkün değil. Bu genç öğrenciler artık eğitime ulaşamayabilirler."

Krahenbühl, mali kesintilerin ardından Asya, Avrupa ve Körfez'deki bazı ülkelerin ajansa destek konusunda sergilediği "toplu seferberlik" için minnettar olduğunu dile getirdi.

Krahenbühl, "Uluslararası toplumun geri kalanına çağrıda bulunduk. Şimdiye kadar çok güçlü bir tepki oldu. Körfez'deki ve Asya'daki bazı ülkeler, Türkiye ve diğer ülkeler gücümüzü artırdı ve bizi güçlü şekilde destekledi." dedi.

"BM'deki UNRWA toplantısı beni cesaretlendirdi"

Krahenbühl, Türkiye, Ürdün, İsveç, Japonya ve Almanya dışişleri bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, ajansa yönelik mali ve politik desteği harekete geçirmek amacıyla geçen ay BM marjında New York'ta toplantı düzenlediğini hatırlattı.

UNRWA Genel Komiseri Krahenbühl, "Bu toplantıdaki çok güçlü ve kolektif seferberlik beni cesaretlendirdi. Şu anda olumlu bir yolda olduğumuzu düşünüyorum." diye konuştu.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyan UNRWA, ABD'nin önce yardımları askıya alma, ardından tamamen kesme kararı nedeniyle mali kriz yaşıyor.

Geçen yıl UNRWA'ya 365 milyon dolarlık destekte bulunan ABD yönetimi, ajansa yönelik mali yardımlarını ağustos ayı sonunda tamamen durdurma kararı almıştı.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Halihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.