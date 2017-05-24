Türkiye'nin kardeşlik eli ramazanda dünyaya ulaşacak

İZMİR - Türkiye'deki birçok yardım kuruluşu, ramazan ayına yönelik başlattıkları kampanyalarla dünyanın çeşitli ülkelerindeki milyonlarca insana hayırseverlerin yardımlarını ulaştıracak.

Onbir ayın sultanı ramazanda dünyanın birçok mazlum coğrafyasına ulaşacak olan kuruluşlar, hayırseverlerin bağışladığı yüzbinlerce koli yardımı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, iftar çadırları kuracak.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için kolları sıvayan yardım kuruluşları, Türk halkının desteğiyle mazlumların sofralarına "Halil İbrahim bereketi" götürecek.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Türk Kızılayı, ramazanda milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hazırlıklarını tamamladı. Daha fazla iftar ve sahur sofrasına hayırseverlerin yardımlarını ulaştırmak için "Ramazanı Bu Hilalin Altında Paylaşalım" sloganıyla yardım kampanyası başlatan Türk Kızılayı, kendi öz kaynaklarından da yüz binlerce aileye yardım yapacak.

Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen yardımseverler, Türk Kızılayının birbirinden farklı ve etkili bağış modellerinden seçim yapabilecek. İftar ve sahur için hazırlanan gıda kolilerine özel bir önem veren Türk Kızılayı, Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'da yaklaşık 20 bin aileye gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilecek.

Yardım gemileri yola çıkacak

Türk Kızılayı, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında İdlip ve Gazze başta olmak üzere birçok ülkenin şehrinde iftar çadırı kuracak. Bu bölgelerde, çocuklara yönelik de özel eğlence programları düzenlenecek.

Türk Kızılayının bir süre önce Doğu Afrika, Güney Sudan, Somali ve Yemen için başlattığı "Umudu Ol" kampanyası ve devletin desteği ile hazırlanan malzemelerle doldurulacak yardım gemileri de ramazanda yola çıkacak.

Gidecekleri ülkelere 15 biner tonluk yardım götürecek gemiler, her bir ülkede yaklaşık 3'er milyon kişinin birer aylık ihtiyacını karşılayacak. Türk Kızılayı bunun dışında da Kenya ve Etiyopya'da da kıtlıktan etkilenen kişilere gıda desteğinde bulunacak.

Afrika'nın umudu olmak isteyenler, Türk Kızılayının bağış tahsilat sistemi ve bağış hesapları ile tüm PTT işlem merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabı ile tüm operatörlerden 2868'e boş mesaj atıp 10 TL'lik bağış yapabiliyor.

Kardeşlik sofraları kuracaklar

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İyilikder), 15 ülkede onbinlerce kişi için iftar sofrası kuracak.

Dernek Başkanı İbrahim Bahar, gönüllülerin bu ramazanda da iyilik ve selamı yeryüzüne yayacağını, binlerce kilometre uzaktaki kardeşleriyle aynı sofrada buluşacaklarını ifade etti.

"Kardeşim Orucunu Açtın mı?"

Sadakataşı Derneği, Türkiye ile birlikte 25 ülkede "Kardeşim Orucunu Açtın mı?" diyerek, mazlumların halini sorgulayıp onlarla iftar sevincini yaşamak için ramazan kampanyası gerçekleştirecek.

Dernek tarafından yürütülen ramazan çalışmaları kapsamında gıda kolilerinden oluşan binlerce kumanya ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da iftar sofraları kurulacak, bunun yanı sıra Sadakataşı gönüllüleri Somali, Suriye, Arakan gibi mülteci kamplarındaki sofralara misafir olacak.

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, toplanan yardımların Türkiye'de ve Suriye, Nijer, Bangladeş, Myanmar içindeki Arakan kampları, Sierra Leone, Somali, Irak, Etiyopya, Kenya, Çad, Kamerun, Lübnan'daki Filistin ve Suriye kamplarında dağıtılacağını söyledi.