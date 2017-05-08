Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94353
ALTIN
141.251
DOLAR
3.5580
STERLIN
4.6130
EURO
3.8955
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası ödül
'Astronotlar için egzersiz kıyafeti'ne uluslararası...
Küçük Emir Ege ilik nakli bekliyor
Küçük Emir Ege ilik nakli...
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek
Şampiyonlar Ligi'nde Madrid derbisini Çakır...
Sanat aslında zor zamanlar içindir
Sanat aslında zor zamanlar içindir

Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri IDEF'te görücüye çıkacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, SAGE'nin geliştirdiği, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkacağını söyledi.

Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri IDEF'te görücüye çıkacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, SAGE'nin geliştirdiği, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda görücüye çıkacağını söyledi.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:17
39 Okunma
Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri IDEF'te görücüye çıkacak

ANKARA -  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsünün (SAGE) geliştirdiği, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri, GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) görücüye çıkacağını bildirdi.

Özlü, AA muhabirine, SAGE'nin geliştirdiği ve IDEF'te lansmanı yapılacak, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK'ın "Ulusal Savunma için Ulusal Ar-Ge" sloganıyla çalışmalar yürüttüğünü anlatan Özlü, bu kapsamda SAGE'nin savunma sanayisi alanında geliştirdiği önemli projelerile Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Özlü, SAGE'nin Türkiye'nin ilkleri arasında yer alan milli akıllı mühimmat Hassas Güdüm Kiti, milli seyir füzesi Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) ve ardışık delici harp başlığına sahip ilk uçak bombası olan Nüfuz Edici Bomba gibi birçok başarılı projeye imza attığını anımsattı.

"Milli aktif radar arayıcı başlık"

SAGE'nin, geliştirdiği mühimmat ve füze projelerinden edindiği bilgi birikimiyle daha karmaşık ve zorlu hedeflere odaklandığına işaret eden Özlü, "SAGE, 2013 yılında hava füzeleri üzerine çalışmaya başladı. Bu çerçevede başlayan projeler kapsamında kısa menzilli, yüksek manevra kabiliyetine sahip, kızılötesi görüntüleyicili arayıcı başlıklı GÖKDOĞAN ile uzun menzilli, aktif radar arayıcı başlıklı BOZDOĞAN olmak üzere iki yeni füze geliştirildi. Burada önemli bir kazanım olarak uzun menzilli hava savunma füzelerinde de kullanılan ilk aktif radar arayıcı başlık, tamamen milli olarak tasarlandı." diye konuştu.

Özlü, Türkiye'nin ilk milli hava füzeleri GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, ilk kez 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te görücüye çıkacağını da söyledi.

"Milli hava füzeleri, F-16 uçaklarından atılabilecek"

GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın, Türk Hava Kuvvetlerinin hava hakimiyetini artırmak için geliştirildiğini dile getiren Özlü, milli hava füzelerinin F-16 uçaklarından atılabileceğini belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeMilli Hava FüzesiIDEF
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem
Kuşadası'nda 4,2 büyüklüğünde deprem
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Aziz Yıldırım hakkında soruşturma
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında
FETÖ'nün 'uyuyan hücresi' hakim karşısında
Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 17 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ