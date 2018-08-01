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Türkiye'nin fındık ihracatı 276 bin tonu aştı

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, "Fındık ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık bölümünde 276 bin 80 ton iç fındık ihraç edilerek, 1 milyar 720 milyon dolar döviz girdisi sağlandı." dedi.

Türkiye'nin fındık ihracatı 276 bin tonu aştı

KFMİB Başkanı Edip Sevinç, "Fındık ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık bölümünde 276 bin 80 ton iç fındık ihraç edilerek, 1 milyar 720 milyon dolar döviz girdisi sağlandı." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 17:03
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Türkiye'nin fındık ihracatı 276 bin tonu aştı

Türkiye'den, fındık ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık bölümünde 276 bin 80 ton iç fındık ihraç edildiği bildirildi.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) Başkanı Edip Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2017'de başlayan 2017-2018 fındık ihracat sezonunun 31 Ağustos'ta tamamlanacağını belirtti.

Fındık ihracat sezonunun geride kalan 11 aylık bölümünde 276 bin 80 ton iç fındık ihraç edildiğini aktaran Sevinç, bunun karşılığında 1 milyar 720 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını ifade etti.

Sevinç, sezon sonunda ihracatın 290 bin tona ulaşacağını tahmin ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Miktar bazında başarılı bir ihracat sezonu gerçekleştirilmiş olunacak. Trabzon'da yerleşik firmalar 106 bin 673 ton ihracatla ilk sırada yer aldı. Trabzon'u, 76 bin 337 ton ile İstanbul, 47 bin 962 tonla da Ordu takip etti. Giresun'daki firmalar 17 bin 166 ton, Samsun'dakiler 6 bin 830 ton, diğer iller ise toplam 21 bin 112 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirdi."

AA

Anahtar Kelimeler:
Fındık IhracatıFındıkKFMİBEdip Sevinç
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