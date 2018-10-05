Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94742
ALTIN
236.230
DOLAR
6.1030
STERLİN
7.9703
EURO
7.0347
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

Türkiye'nin Endonezya'daki afetzedelere yardımları yola çıktı

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedeler için bölgeye 250 çadır ve bin uyku tulumu gönderdi.

Türkiye'nin Endonezya'daki afetzedelere yardımları yola çıktı

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen afetzedeler için bölgeye 250 çadır ve bin uyku tulumu gönderdi.

05 Ekim 2018 Cuma 16:51
0 Okunma
Türkiye'nin Endonezya'daki afetzedelere yardımları yola çıktı

Türkiye'nin Endonezya'da yaşanan afetin ardından hazırladığı yardım malzemeleri, bugün iki askeri kargo uçağı ile bölgeye gönderildi. 

Türk Kızılayı Uluslararası Programlar Müdürü Alper Uluca, yardım malzemelerinin uçaklara yüklendiği Etimesgut Askeri Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, Endonezya'da meydana gelen deprem ve ardından yaşanan tsunaminin bölgede yaklaşık 1500 kişinin can kaybına, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve yaklaşık 600 bin kişilik bir nüfusun etkilenmesine yol açtığını kaydetti. 

Türk Kızılayı olarak afetin ardından 24 saat içerisinde, 2 uzman personelin afet bölgesine ulaştırıldığı bilgisini veren Uluca, "Arkadaşlarımızın afet bölgesinde gerçekleştirdiği acil ihtiyaç tespitleri çerçevesinde bugün iki kargo uçağımızla 250 çadır ve bin uyku tulumundan oluşan yardım malzememizi ulaştırıyor olacağız. 3 personelimiz de bu uçakla bölgeye geçecekler. Toplam 5 personelimizle orada ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi dağıtımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Farklı kalemlerde ihtiyaç oluşması halinde hem Türkiye'den sevkiyatının hem de bölgeden satın alınarak ihtiyaç sahiplerine dağıtımının gerçekleştirileceğine işaret eden Uluca, "Bu çadır ve yardımlarımızla ortalama 1500-2 bin afetzedenin acil barınma ihtiyacını ilk aşamada karşılıyor olacağız. Şu an için Endonezya makamlarıyla beraber belirlenen ilk yardım malzemeleri sadece barınma ihtiyacına karşılık çadır ve uyku tulumuydu. O yüzden ilk etapta bu malzemeleri sevk ediyoruz ama farklı malzeme kalemleri olursa yine sevkiyatlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

İki kargo uçağına yüklenen çadır ve uyku tulumları, afetin yaşandığı Sulawesi Adası'nın Palu bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk KızılayıEndonezya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sınır ötesine 2,5 yıldır sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyorlar
Sınır ötesine 2,5 yıldır sıcak yemek ve ekmek ulaştırıyorlar
İstanbul'da Batman şehitleri için sela okundu
İstanbul'da Batman şehitleri için sela okundu
MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı
MHP Üsküdar İlçe Teşkilatı görevden alındı
İstanbul'da drone ile trafik denetimleri
İstanbul'da drone ile trafik denetimleri
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Şehitlerimizi uğurluyoruz
Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 68 terörist etkisiz hale getirildi
Halistores’tan Koltuk Örtüsü Önerileri Aldık!
Halistores’tan Koltuk Örtüsü Önerileri Aldık!
KASEİNOV’A KIRGIZİSTAN DEVLET NİŞANI
KASEİNOV’A KIRGIZİSTAN DEVLET NİŞANI
Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak
Vatan Aşkı C’esaret Pınarları ile Güç Bulacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ