Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88967
ALTIN
144.767
DOLAR
3.6739
STERLIN
4.5933
EURO
3.9097
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
SON DAKİKA
Türkiye jet hızıyla ihracat yaptı
Eyfel Kulesi çevresine duvar
SON DAKİKA
Eyfel Kulesi çevresine duvar
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
SON DAKİKA
Suriyeli çocuklara judo eğitimi
Ailece robot üretiyorlar
SON DAKİKA
Ailece robot üretiyorlar
Yeni müfredat taslağı için 165 bin 326 görüş geldi
SON DAKİKA
Yeni müfredat taslağı için 165...

Türkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu

Kamu çalışanları; asker, polis, gazeteci, canlı yayın sunucusu, borsacı, pilot ve madencilik mesleklerini, Türkiye'nin en stresli mesleği olarak görüyor.

Türkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu

Kamu çalışanları; asker, polis, gazeteci, canlı yayın sunucusu, borsacı, pilot ve madencilik mesleklerini, Türkiye'nin en stresli mesleği olarak görüyor.

10 Şubat 2017 Cuma 12:05
21 Okunma
Türkiye'nin en stresli meslekleri belli oldu

ABD'de insan kaynakları sektöründe faaliyet gösteren "CareerCast" adlı kuruluşun stresli meslekler araştırmasından yola çıkan Hacettepe Üniversitesi akademisyenleri, "Stresli Meslekler Araştırması" yaptı.

Araştırmada, Ankara'da 108'i erkek, 82'si kadın farklı mesleklerden toplam 190 kamu personeli örneklem olarak seçildi. Araştırma kapsamında katımcılara "en stresli", "en stressiz" ve "gelecek vadeden" meslekler soruldu.

Katılımcılar, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu, borsacılık, pilotluk, madencilik ve milletvekilliğini Türkiye'nin en stresli; diyetisyenlik, sosyal hizmet uzmanlığı, psikologluk, avukatlık ve zihinsel engelli öğretmenliğini de en stressiz meslekler olarak sıraladı.

Veri analistliği, bilişim teknolojileri, kariyer planlama, siber suçlar ve yeni tarım teknikleri uzmanlıklarının ise gelecek vadeden meslekler olarak görüldü.

ABD'deki araştırmayla yakın sonuçlara ulaşıldı

Araştırmanın Koordinatörü Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AA muhabirine araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Işıkhan, yaptıkları araştırmada ABD'deki Careercast.com'un araştırmasına yakın sonuçlara ulaştıklarını belirterek, askerlik, polislik, gazetecilik, canlı yayın sunuculuğu ve pilotluğun dünyanın her yerinde stresli meslekler olduğuna dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDHacettepe ÜniversitesiStresli Meslekler Araştırması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti
Diyarbakır'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan referandum onayı
Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem
Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame
Demirtaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten iddianame
Başbakan Yıldırım ile CIA Direktörü görüştü
Başbakan Yıldırım ile CIA Direktörü görüştü
KGM 170 milyar liralık 390 projeye imza atacak
KGM 170 milyar liralık 390 projeye imza atacak
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ