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'Türkiye'nin direnişi mazlum coğrafyaya ilham kaynağı olacak'

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay, "Doların tahakkümüne, işgaline maruz kalan Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi inşallah kısa sürede atlatacağı bu süreç üzerine de ekonomistler, siyasiler çok ciddi makaleler yazacaklar." dedi.

'Türkiye'nin direnişi mazlum coğrafyaya ilham kaynağı olacak'

İSİPAB Türk Grubu Başkanı Atalay, "Doların tahakkümüne, işgaline maruz kalan Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi inşallah kısa sürede atlatacağı bu süreç üzerine de ekonomistler, siyasiler çok ciddi makaleler yazacaklar." dedi.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:30
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'Türkiye'nin direnişi mazlum coğrafyaya ilham kaynağı olacak'

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Doların tahakkümüne, işgaline maruz kalan Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi inşallah kısa sürede atlatacağı bu süreç üzerine de ekonomistler, siyasiler çok ciddi makaleler yazacaklar." dedi.

Orhan Atalay, yaptığı açıklamada, son dönemde Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara rağmen Türkiye'nin tarihsel konumu gereği mazlum coğrafyayı da yalnız bırakmamasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Bunun, Türkiye'nin tarihsel, coğrafi, kültürel bir misyonu, rolü, görevi olduğunu belirten Atalay, şöyle devam etti:

"Biz 16 milyon kilometrekarede bundan yüzyıl önce varlık ortaya koymuş, tesis etmiş büyük bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Büyük bir tarihsel rolün, misyonun varisi olmak kolay değildir. 16 milyon kilometrekarede belki siyasi egemenliğimiz yok olmuş olabilir, Türkiye'nin sınırlarına çekilmiş olabiliriz ama bu bizim o coğrafyaya karşı duyarsız olacağımız, ilgisiz kalacağımız manasına gelmez. Biz hep övünürüz. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda askeri manada 7 düvele karşı askeri işgalleri sonlandırmada, bağımsızlık meşalesini en önde yakan ve yükselten bir ülkedir."

Atalay, bağımsızlığın sadece askeri işgallere son vermekle olmayacağını vurgulayarak, asıl bağımsızlığın, kültürel, ekonomik, siyasal alanlarda da gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin dün Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığın önderliğini yaptığını, bugün de aynı mücadelenin bir başka boyutunu sürdürdüğüne değinen Atalay, "Ekonomik olarak da bir başkasına, hele hele ABD gibi küresel bir gücün esaretinden, etkisinden kurtulma mücadelesinde de öncü bir rol üstlenmişiz. Bunu esasında icra ediyoruz. Mesele budur. Buradan bakmak lazım." dedi.

"Mazlum ülkelere cesaret veriyoruz"

Atalay, söz konusu mücadele ile mazlum coğrafyaya cesaret verdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sadece ışık yakıyoruz. Kurtulmanın mümkün olduğunu gösteriyoruz. Mümkün olacağını gösteriyoruz. Direnmenin bir ödev olduğunu gösteriyoruz. Direnirlerse kazanacaklarını söylüyoruz. Çalışırsak kurtulacaklarını söylüyoruz."

Türkiye'nin verdiği mücadele üzerinde makalelerin yazılacağını, yaşanan olayın basit bir olay olmadığına dikkati çeken Atalay, şu görüşlere yer verdi:

"Bir gecede olan biten bir hadise değil. Nasıl ki 15 Temmuz gecesi, başlangıcı sonu bir geceye sıkıştırılmayacak kadar uzun bir anlatıyı, bir hikayeyi, bir yorumu gerektiriyor ise doların tahakkümüne, işgaline maruz kalan Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleyi inşallah kısa sürede atlatacağı bu süreç üzerine de ekonomistler, siyasiler çok ciddi makaleler yazacaklar. Askeri stratejistler çok ciddi makaleler yazacaklardır ve bütün bu oluşacak edebiyat da mazlum coğrafyaya bir kurtuluş, ilham kaynağı olacaktır. Bağımsızlıklarına ilham kaynağı olacaktır. Bu anlamda Türkiye çok değerli bir direniş gösteriyor."

Atalay, Türkiye'nin mücadelesinde haklı olduğunu, Türkiye'nin her şeyden üstün tuttuğu onurundan taviz vermesinin asla söz konusu olmadığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento BirliğiIsipabOrhan Atalay
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