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'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı kar yağışı sonrası beyaza büründü.

'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı

Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı kar yağışı sonrası beyaza büründü.

12 Eylül 2018 Çarşamba 09:44
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'Türkiye'nin çatısı'na kar yağdı

"Türkiye'nin çatısı" olarak bilinen Ağrı Dağı'na kar yağdı.

Iğdır ile Ağrı arasında yer alan, 5 bin 137 metrelik rakımıyla ülkenin en yüksek dağı olan ve "Türkiye'nin çatısı" şeklinde nitelendirilen Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin rakımından zirveye kadar olan bölümü, kar nedeniyle beyaza büründü.

Ağrı Dağı, zirvesini kaplayan kar ve üzerindeki bulutlarla etkileyici görüntüler oluşturdu.

Bölgede hava mevsim normalleri civarında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu açık, zamanla parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Havanın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 30, Ağrı'da 29, Erzincan'da 28, Kars ve Erzurum'da 25, Ardahan'da 22 derece olması öngörülüyor.

AA

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Meteoroloji
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