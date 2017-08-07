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Türkiye'nin 7 aylık internet arama trendleri belli oldu

Türkiye'deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Temmuz 2017 döneminde arama motoru Google'da en çok "Facebook", ''Youtube" ve "hava durumu" kelimelerini aradı.

Türkiye'nin 7 aylık internet arama trendleri belli oldu

Türkiye'deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Temmuz 2017 döneminde arama motoru Google'da en çok "Facebook", ''Youtube" ve "hava durumu" kelimelerini aradı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 11:39
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Türkiye'nin 7 aylık internet arama trendleri belli oldu

Türkiye'deki internet kullanıcıları, 1 Ocak-31 Temmuz 2017 döneminde arama motoru Google'da en çok "Facebook", ''Youtube", "hava durumu", "Sahibinden", "Google", "haber", "son dakika", "çeviri", "haberler", "Instagram" kelimelerini aradı.

Google verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 2017'nin ilk 7 ayında Google'da en çok artış gösteren aramalar, "gece gölgenin rahatına bak", "içerde son bölüm", "son depremler", "survivor, ve "tv8 canlı" oldu.

Ülke genelinde "sağlık" kategorisinde "hastane" ilk sırayı aldı, bunu "kalp", "bebek", "gebelik" ve "ağrı" kelimeleri takip etti.

"Seyahat" kategorisindeki aramalar incelendiğinde, "İstanbul", ilk sırada bulunurken, bunu "uçak bileti", "THY" ve "bilet" izledi.

Söz konusu dönemde bu kategoride en büyük çıkışı gösteren arama ise "24 Nisan tatil mi" ve "Kurban Bayramı 2017" ile "en uygun uçak bileti" oldu.

"Spor" kategorisi incelendiğinde, bu dönemde en çok aranan kelimeler sırasıyla "lig", "Beşiktaş", "Fenerbahçe, "Galatasaray" ve "spor" oldu.

Bu alanda "Beşiktaş-Lyon", "Beşiktaş Lyon maçı", "Fenerbahçe Krasnodar maçı hangi kanalda", "Fenerbahçe Krasnodar", ve "Barcelona Psg" en çok çıkış gösteren aramalar olarak sıralandı.

"İnternet" kategorisindeki aramalarda "Google", "Twitter", "Hotmail", "Vodafone" sıralaması oluşurken, "puhu tv", "miraç kandili mesajları", "film izle" ve "berat kandili mesajları" yükseliş gösteren aramalar oldu.

"Gayrimenkul" alanında ise "Sahibinden", "Milliyet" ve "emlak" sıralaması oluştu.

Haber ve görseller

Google istatistiklerinde "haber" kategorisinde "hava", "hava durumu", "haber" en çok aranan kelimeler olurken, bu alanda "YSK seçmen sorgulama", "referandum anketi" ve "YSK seçmen sorgulama 2017" en büyük çıkışı gerçekleştiren kelimeler oldu.

"Görseller"de, "Facebook", "kız" ve "bebek" aramalarda ilk sırayı alırken, en çok çıkış gösteren aramalar; "Tumblr", "kapak fotoğrafı" ve "caps" oldu.

Türkiye'de bu dönemde "aşk", "dj", "Ahmet Kaya", "şarkılar" ve "komik" en çok aranan kelimeler sıralamasını oluştururken, "minecraft" ve "arsız bela" en çok çıkış gösterenler olarak yerini aldı.

Büyük şehirler ve dünyadaki aramalar

İstanbul'daki internet kullanıcıları en çok "Facebook", "Youtube", "hava durumu" ve "Google"ı ararken, "puhutv", "stats royale", "Ramazan Bayramı tarihi 2017" ve "İbrahim Erkal" kelimeleri en çok çıkış gösteren aramalarda ilk sıralara yerleşti.

Ankaralı internet kullanıcıların aramalarında "Ankara" "Facebook", "Youtube", İzmirli internet kullanıcıların aramalarında ise "İzmir", "Facebook", "Youtube" sıralaması gerçekleşti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
GoogleInternetInternet Arama TrendleriGoogle TrendFaceYoutubeHava DurumuHava
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