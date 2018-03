Türkiye Mısır ve Suriye için meydanlarda

ANKARA



İHH Ankara öncülüğünde düzenlenen ve bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto gösterileri 8. gecesinde devam etti.



Sıhhiye'deki Abdi İpekçi Parkı'nda her akşam 18.00-22.00 saatlerinde gerçekleştirilen protesto gösterilerinin 8. gününde de vatandaşlar taşıdıkları Rabia işaretli dövizlerle destek verdi.



Protestoya destek veren bazı sivil toplum kuruluşlarının yetkililerinin de konuşma yaptığı gösteride ayrıca oyuncu ve yönetmen Mehmet Tahir İkiler de vatandaşlara meddah tiplemesiyle gösteri sundu. Protestolar sırasında akşam ve yatsı namazları da cemaatle kılındı.



İzmir



Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Suriye'deki kimyasal saldırı İzmir'de Konak Meydanı'nda protesto edildi.



Genç Hareket'in organize ettiği " Mısır Ayakta Biz Konak'ta" başlıklı eylem kapsamında Konak Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Saat Kulesi önünde akşam namazı kıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan eylemdeSuriye ve Mısır bayrakları, Rabia işareti bulunan dövizler açıldı, Türkçe ve Arapça sloganlar atıldı.



AK Parti İzmir İl Başkanı Ömer Cihad Akay'ın da katıldığı eylemde konuşan MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Abdurrahman Çabuk, Mısır ve Suriye'de insanlık onurunun modern firavunlar tarafından ayaklar altına alındığını, meydanları doldurarak buna tepki gösteren insanlar olarak bu konuda vicdanı olan herkesi Hak'tan yana taraf olmaya çağırdıklarını belirtti.



Eylemde İhvan liderlerinden Muhammed El-Bilteci'nin Mısır güvenlik güçleri tarafından öldürülen kızına yazdığı mektup da okundu.



Grup Yürüyüş'ün konseri sonrası yatsı namazının kılınmasının ardından gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak yaptığı konuşmada, bugünlerde dünyadaki birçok Müslüman ülkesinde insanların toplu namazlar kılarak dualar ettiğini, Suriye ve Mısır'dan sonra dua edilen 3. ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin Müslüman dünyası için "Bir göz aydınlığı olduğunu, örnek alındığını, yeni bir umut, neşe ve heyecan kaynağı olduğunu" ifade etti.



Konuşmanın ardından Mısır ve Suriye için dua edildi.



Tekirdağ



Tekirdağ'da Tuğlalı Park'ta "Sivil İnisiyatif" oluşumu öncülüğünde toplanan gruptakiler, "Mısır şeytanı Sisi, gel pisi pisi" ve Rabia işareti olan pankart ile dövizler taşıdı. Sık sık tekbir getiren gruptakiler, Rabia işareti yaptı.



Grup adına basın açıklaması yapan Oktay Koç, Mısır ve Suriye'deki katliamları lanetlediklerini söyledi. Mısır'da demokratik seçimle iş başına gelen yönetimin darbe ile indirilip tutuklanması üzerine milyonlarcaMısır vatandaşının meşru protesto gösterilerini darbecilerin içlerine sindiremediğini belirten Koç, katliamların cunta yönetiminin olduğu kadar sessiz kalan küresel güçlerin de eseri olduğunu ifade etti.



Öte yandan, Mısır ve Suriye'deki katliamlar nedeniyle Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki yaz şenlikleri kapsamında yapılacak konser, iptal edildi.



Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Suriye'de günahsız insanların öldüğünü anımsatarak, katliamlar karşısında tepkisiz kalmalarının mümkün olmadığını, bu nedenle konseri iptal ettiklerini vurguladı.



Karabük



Karabük Gençlik Hareketi Oluşumu önderliğinde örgütlenen grup, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile Şam'daki kimyasal silah saldırısını protesto etmek için Karabük Belediyesi önünde toplandı.



Etkinlikte, Suriye ve Mısır halkı için dua okundu. Çeşitli dövizler açan ve sloganlar atan grup, caddede hilal şeklini alarak "Rabia işareti" yaptı. Aynı yerde 2 gündür protestolarda bulunan grup, yarın toplanmak üzere dağıldı.



Samsun



Samsun Büyük Camisi önünde toplanan sivil toplum örgütleri Mısır ve Suriye'deki katliamlarda hayatını kaybedenler için dua okudu.



Dostder Başkanı Hüseyin Mutlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözü önünde yaşanan zulümlere tepki gösterdiklerini belirterek, "Devlet terörü ile dünyanın gözü önünde halkını, masum çocukları kimyasal gazlarla katleden Esed'i lanetliyoruz. Ayrıca Suriye halkının bu haline karşı duyarsız kalan devletleri ve uluslararası örgütleri de kınıyoruz. Bu duyarsızlığın bir an önce son bulmasını bekliyoruz" dedi.



Bolu



Bolu'da İHH İl Temsilciliği önderliğinde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle örgütlenen bir grup, belediye önünde bir araya geldi.



Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğrafının ve Rabia işaretinin bulunduğu pankartları meydanın çevresine asan grup, yatsı namazını kıldı. Namazın ardından MEMUR-SEN Bolu İl Başkanı Ahmet Koçak, grup adına yaptığı konuşmada, Mısır'da ve Suriye'de çocukların katledildiğini ve Mısır'daki darbecilerin masum insanları öldürmeye devam ettiğini söyledi.



Sürecin Mısır'daki darbe karşıtlarının demokratik protestoları ile başladığını ifade eden Koçak, Türkiye'nin her ilinde Mısır'daki protestolara destek gösterileri yapıldığını ifade ederek, "Bizler Mısır'daki kardeşlerimiz demokrasiye kavuşana kadar meydanlarda olacağız onlara destek vereceğiz. Barışçıl gösterilerle Mısır'daki masumların sesini duyurmaya çalışacağız" dedi.



Konuşmanın ardından dualar yapıldı.



Malatya



Malatya'da da 10 binlerce vatandaş, Mısır ve Suriye'deki katliamları protesto etti.



Mısır'daki darbe karşıtlarına yönelik katliam ve Şam'daki kimyasal silah saldırısını protesto için Yeni Belediye Hizmet Binası arkasındaki alanda, kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerince Kardeşlik ve Dayanışma Mitingi düzenlendi.



Gösterilerden önce Saray Camisi İmam Hatibi Muhittin Sarıkaya, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu. Miting için alanda toplanan vatandaşlar, Rabia işareti yaparak ve "Katil İsrail, Mısır'dan defol", "Her yer Mısır, her yer direniş", "Diren Mursi, ümmet seninle", "Sisi, şaşırma, sabrımızı taşırma", "Hamas'a, İhvan'a, direnişe bin selam" ve "Mursi'ye, İhvana, direnişe bin selam" sloganları atarak katliamları protesto etti.



Mitinge katılan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her tarafında kadınlar, çocuklar ve erkeklerin Mısır'a, Suriye'ye, Filistin'e, Doğu Türkistan'a, Arakan'a, Afganistan'a, yani mazlum coğrafyalara destek vermek için meydanları doldurduğunu söyledi.



Mısır'da şehit edilenlerden Esma'nın geçen yıl bir konferans için İstanbul'a geldiğini anlatan Yıldırım, orada kendisine babasının selamını ilettiğini aktardı. Yıldırım, orada Esma'yla çok kısa konuşabildiklerini belirterek, bu nedenle şu anda çok üzüldüğünü anlattı.



Yıldırım, "Ben genç kızlarımıza diyorum. Babası Esma için mektup yazdı. Siz de cevaben babasına mektup yazın, biz onu ulaştıralım. Diyelim ki, kardeşim bir Esma'yı kaybettin. Milyonlarca Esma sana cevap yazıyor" dedi.



Suriye'deki kimyasal silah saldırısı



Mısır'daki katliamı fırsat bilen Esed'in kimyasal silah kullandığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Rusya diyor ki, muhalifler izin vermiyorlar inceleme yapılsın. Ben de Rusya'ya çağrı yapıyorum. Medya kanalıyla Birleşmiş Milletler'e, emperyalistlere, yalancılara, korkaklara diyorum ki, eğer Duma bölgesine, Guta bölgesine gitmeye korkuyorsanız, Esed'den izin alma cesaretini gösterin. Biz İHH olarak sizi götürelim, incelemeyi yapın. Muhalifler hiçbir şekilde yasak koymayacak. Ben bu sözü veriyorum. Hadi cesaret gösterin. Gelmeye yüreğiniz yetmiyor. Bu örnekleri inşallah biz alacağız. O suçu biz belgeleyeceğiz. Dünya kamuoyuna duyurup savaş suçları mahkemesinde Esed'i yargılayacağız inşallah. Bu mahkeme yargılamayı bilmezse, bu uluslararası sistemin ikiyüzlülüğünü bir kez daha kanıtlayacağız."



Malatyalılardan Suriye için destek isteyen Yıldırım, "Suriye halkına yardımlar azaldı. Malatya zengin bir şehir. En az 300-400 tır Suriye'ye gönderilmek üzere söz verin" ifadelerini kullandı.



Mısır'a da destek isteyen Yıldırım, "Rabia işareti yapanlar sadece Sisi'ye değil İsrail'e, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ve Rusya'ya da dersini verecek inşallah" diye konuştu.



İhvanı Müslimin Türkiye Gençlik Lideri Yusuf



İhvanı Müslimin Türkiye Gençlik Lideri Ahmet Yusuf da Müslüman milletlerin bir ümmet olduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:



"Bizi tefrika için devlet devlet ayırmışlar ama Filistin, Arakan, Doğu Türkistan bizi birleştirdiği gibi bugün de Rabia bizi birleştirdi. Tek bir ümmet olduğumuzu bütün dünyaya gösterdik. Allah sizden razı olsun. Bu kalabalıklar Mısır'a, Rabia'cılara güç veriyor. Bu yapılan darbe sadece Mısır için değil. Bu darbenin sonunda Türkiye var. Size istirham ediyorum. Türkiye'ye çok dikkat edin. Türkiye'ye sahip çıkın. Çünkü Müslümanlara sahip çıkan, Mısır'a tek yardım eden Türkiye oldu. Allah sizden razı olsun. İnşallah hepimiz bu günü, bu zafer gününü hep birlikte yaşayacağız."



AK Parti Malatya Milletvekilleri Cemal Akın, Mustafa Şahin, Öznur Çalık, Malatya Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da gösterilere katıldı.









AA