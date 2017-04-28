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Türkiye, Makedonya'daki siyasi krizden kaygılı

Dışişleri Bakanlığı, "​Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Türkiye, Makedonya'daki siyasi krizden kaygılı

Dışişleri Bakanlığı, "​Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz." açıklamasını yaptı.

28 Nisan 2017 Cuma 14:27
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Türkiye, Makedonya'daki siyasi krizden kaygılı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kurulduğu günden itibaren dostane ilişkiler yürütülen, bağımsızlığı, egemenliği ve kalkınması desteklenen Makedonya Cumhuriyeti'nde uzun süredir yaşanan siyasi krizden kaygı duyulduğu ifade edildi.

Ülkede dün meydana gelen olayların endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddet hiçbir sorunun çaresi değildir. Meydana gelen olaylarda zarar gören herkese geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Uzun süredir devam eden protestolara karışmayan Makedonya'daki Türk toplumunun bu olaylar karşısında aynı itidalli tavrını korumasını bekliyoruz. Dost Makedonya'da benzeri olayların tekrarlanmamasını temenni ediyoruz. Siyasi parti temsilcilerini sağduyuya ve sorunlara diyalogla çözüm bulmaya davet ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıMakedonyadaki Siyasi KrizMakedonya
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