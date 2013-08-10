Türkiye Lübnan'daki askerini çekmeyi planlıyor

BEYRUT

Lübnan’ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü (UNIFIL) sözcüsü Andrea Tenenti, Türkiye’nin, UNIFIL bünyesindeki askeri birliğinin bir kısmını eylül ayında çekmeyi planladığını belirtti.

Tenenti, Lübnan’ın resmi haber ajansı NNA’ya yaptığı açıklamada, 6 Ağustos tarihinde "BM Barışı Koruma Operasyonları Departmanı"ndan kendilerine ulaşan bildiriye göre, Türkiye'nin eylül ayının ilk haftasında, UNIFIL bünyesine görev yapan istihkam ve inşaat bölüğünü geri çekmeyi planladığını ifade etti.

BM’nin uluslararası barış güçlerinde görev alan değişik ülkelerin, birliklerinde bu tür çekilmeler veya ilavelerin normal olduğunu dile getiren Tenenti, asker gönderen ülkeler söz konusu değişiklikleri BM Barışı Koruma Operasyonları Departmanı'yla koordine edilerek yaptığını kaydetti.

Tenenti, Türkiye’nin UNIFIL’de, Lübnan'da bir firkateyn ile 58 askerle görevini sürdüreceğini de aktardı.

265 kişiden oluşan Türk İstihkam ve İnşaat Bölüğü, 2006 Temmuz'unda İsrail ile Hizbullah arasında çıkan savaşın ardından BM'nin kararıyla, Lübnan’ın güneyinde göreve başlayan UNIFIL güçlerine aynı yılın ekim ayında katılmıştı.

Görevi süresince birçok altyapı projelerini gerçekleştiren Türk bölüğü, Lübnan’ın güneyindeki En-Nakure beldesinde bulunan UNIFIL karargahının inşaatını üstlenmenin yanı sıra aynı bölgedeki değişik okul ve hastanelere jeneratör ve bilgisayar ile tıbbi teçhizat da bağışlamıştı.