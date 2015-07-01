'Türkiye Kobani'deki kardeşlerini kurtardı'

DİYARBAKIR - Suriye'nin Halep kentine bağlı Kobani'deki (Ayn el Arap) çatışmalarda yaralanan ve getirildikleri Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alınanlar, yaşadıklarını anlattı.



Terör örgütü DAEŞ'in Kobani'ye saldırısında yaralanan 15 kişinin tedavisi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor.



Yaralılardan Leyla Civan (24) AA muhabirine, Türkiye'nin kendilerine büyük yardımlarda bulunduğunu söyledi.



DAEŞ'in sabaha karşı mahallelerine saldırdığını dile getiren Civan, şöyle dedi:



"Bir anda otomatik silahlarla her yer tarandı. Kapıyı açtığımız gibi kurşunlar bize geldi. Kurşunların isabet ettiği ağabeyim ve babam hayatını kaybetti. O sırada ben de evin avlusundaydım daha yeni uyanmıştım. Vücuduma kurşunlar isabet etti. Akrabalarım duvarı delip beni kurtardı. Daha sonra beni battaniyeye sarıp Türkiye sınırına getirdiler. Oradan da ambulansla hastaneye getirildim."



Türkiye'nin Kobani'den gelen yaralılar için bütün imkanlarını kullandığını kaydeden Civan, "Burada bize herkes çok yardımcı oluyor, hastaneden çok memnunuz. Herkes güler yüzle bize hizmet etmeye çalışıyor. Türkiye bize yol açmasaydı, orada ölebilirdik. Bize karşı tüm imkanlar seferber edildi" diye konuştu.



Saldırıda kuzeni yaralanan Kobanili sığınmacı Felemez Cuma (34) da olayı duyar duymaz yakınını almak için Suriye sınırına gittiklerini söyledi.



Çok sayıda yaralının Türkiye'ye getirildiğine tanık olduğunu belirten Cuma, şunları söyledi:



"Türkiye'ye sürekli çocuk, kadın ve yaşlı yaralılar getiriliyordu. Ben daha önce böyle bir şey görmedim. Türkiye yaralılarımıza kapıyı açmasaydı, hastalarımız tedavi edilemez, ölürdü. Allah razı olsun, yaralılarımızla çok ilgilendiler. Her zaman duacıyız. Kobani'dekilere yardım etmeseydi halimiz perişan olurdu. Biz önce Allah'a bakıyoruz sonra da Türkiye'nin yardımlarına bakıyoruz. Türkiye yardımlarını insanlık için yapıyor. Görevliler, bizim Kobanili olduğumuzu bildiklerinde daha çok hürmet gösteriyor ve kıymet veriyor. İlaç ve doktor açısından hiçbir eksiğimiz yok, burada tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor."



Emine Ahmed (48) ise Türkiye'nin Kobani'deki kardeşlerini kurtardığını anlatarak, "Yine bizim insanımızın bize faydası oldu. Türkiye yaralılarımıza sahip çıkarak namusumuzu kurtardı. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye kıymetimizi biliyor, hastalarımıza çok iyi koşullarda bakılıyor. Burada ve Şanlıurfa'

