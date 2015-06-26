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'Türkiye Kobani halkını yaşatmaya çalışıyor'

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yardım göndererek Kobani'deki halkı yaşatmaya çalışırken, birilerinin Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu içerisinde olduklarını söyledi

'Türkiye Kobani halkını yaşatmaya çalışıyor'

Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yardım göndererek Kobani'deki halkı yaşatmaya çalışırken, birilerinin Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu içerisinde olduklarını söyledi

26 Haziran 2015 Cuma 12:26
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'Türkiye Kobani halkını yaşatmaya çalışıyor'

ŞANLIURFA - Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yardım göndererek Kobani'deki halkı yaşatmaya çalışırken, birilerinin Türkiye'yi insanları öldürenlerle aynı kefeye koymasının kalplerini kırdığını söyledi.

Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Suruç ilçesinin hemen karşısında bulunan Halep'e bağlı Kobani (Ayn el Arap) bölgesindeki intihar saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine geldiğini söyledi.

Bazı medya kuruluşlarının, bombalı araçla düzenlenen saldırılarının ardından provokatif haberler yayınladığını belirten Çiftçi, kanıtlanabilen ve ispatlanabilen bir durum olmamasına karşın bazı basın yayın organlarının ısrarla asılsız haberler üzerine yoğunlaştığını dile getirdi.

Çiftçi, daha önce de ağır bir çatışma süreci geçiren Kobani'ye en fazla insani desteğin Türkiye tarafından yapıldığına işaret etti.

Kobani'nin, Türkiye'den giden yardımlarla ayakta durduğunu anlatan Çiftçi, "Bütün iyilikleri gözardı edip, insani desteğe ve Türkiye'nin Kobani'nin huzuruna yönelik niyetlerine rağmen olumsuz haberleri yayanları anlamak mümkün değil" ifadesini kullandı.

Sınır hattında 2,5 metre eninde ve 2,5 metre derinliğinde hendeklerin bulunduğunu hatırlatan Çiftçi, DAEŞ militanlarının veya araçlarının Türkiye'den geçiş yapamayacağının çok açık olduğunu vurguladı.

"5 ayda bin 920 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı"

Çiftçi, başta Suruç ilçesi olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde toplanan insani yardımların Kobani'ye ulaştırılmasına devam edildiğini söyledi.

Özellikle çatışmaların azalmasının ardından normalleşme sürecine giren bölgeye desteğin artırıldığını ifade eden Çiftçi, şöyle devam etti:

"Türkiye'den Kobani'ye son 5 ayda bin 920 tır insani yardım malzemesi ulaştırıldı ve oradaki insanların yaşamını sürdürmesi sağlanıyor. Biz yardım göndererek Kobani'deki halkı yaşatmaya çalışırken birilerinin Türkiye'yi insanları öldürenlerle aynı kefeye koyması açıkçası kalbimizi kırıyor ve bizleri üzüyor. Çünkü biz komşularımızın huzurundan ve insanca yaşamalarından yanayız. Hiçbir şekilde DAEŞ unsurlarının  Türkiye tarafından gitmesi veya bunlara destek olunması mümkün değil. Bu, bazımedya kuruluşlarının algı operasyonu oluşturma girişimidir. Bunları yapanları Allah'a havale ediyorum."

Suruç Kaymakamı Çiftçi, yaklaşık 8 ay önceki çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye sığınan 200 bin Kobanili'den 71 bininin ülkesine döndüğünü hatırlattı.

Saldırıların, insanların kafasında 'acaba yeni bir göç dalgası olacak mı' algısı oluşturduğuna işaret eden Çiftçi, "Dün yaklaşık bin kişi sınır hattında toplandı ancak onlar da ülkelerinde kalmayı tercih etti. Kobani halkının Türkiye'nin kendileri için neler yapabileceğini misafir olarak ağırlandıkları dönemden çok iyi bildiklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 13:05
Anahtar Kelimeler:
önce VatanKobani
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