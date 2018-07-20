Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93445
ALTIN
189.040
DOLAR
4.7942
STERLİN
6.2450
EURO
5.5892
Pilot adayları eğitime başladı
Pilot adayları eğitime başladı
OHAL bitti, sakal gitti
OHAL bitti, sakal gitti
Kartlı ödemeler arttı
Kartlı ödemeler arttı
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline Aldı 
Reyhan Cansu Tüm Kumandaları Eline...
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

"Türkiye Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır." dedi.

"Türkiye Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır." dedi.

20 Temmuz 2018 Cuma 13:02
0 Okunma
"Türkiye Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacak"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajında, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit yakınları, gaziler ve Kıbrıs Türkü'nün mevcudiyetine kasteden bir soykırım teşebbüsüne engel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensuplarına şükranlarını sunduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'ta her zaman adil, kalıcı ve eşitliğe dayalı bir düzenin kurulmasından yana olduğunu ifade eden Kalın, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çözümsüzlüğü çözüm sayan yaklaşımları bir kenara bırakarak, meselenin ciddiyetle ve samimi biçimde ele alınması için büyük çabalar sarf ettiğini vurguladı.

Aynı şekilde Kıbrıs Türklerinin 2004 referandumu ve takip eden süreçlerde barışçıl çözüm için çok sayıda adım attığını ve birçok fedakarlıkta bulunduğunu aktaran Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Kıbrıs Türk toplumunun bu içten yaklaşımına karşılık adanın asli unsuru olan Kıbrıslı Türkleri bir Kıbrıs Rum devletinde azınlık haline getirmek isteyen kesimler olduğu açıktır. Son olarak Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz bırakılmasıyla bu yaklaşım yeniden ortaya çıkmıştır. Mevcut koşullarda uluslararası toplum, adada barış ve huzurun kalıcı şekilde tesisi için her fırsatta çözümden yana tavır koyan Kıbrıslı Türklerin yanında yer almak, çözüm önerilerini elinin tersiyle iten Rum kesimine karşı açık bir tavır almak durumundadır. Türkiye, garantör ülke olarak uluslararası hukuktan doğan haklarını sonuna kadar kullanacak, hiçbir oldubittiye izin vermeyecek ve Kıbrıslı soydaşlarımızın yanında olacaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim KalınKıbrıs Barış Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'bedelli askerlik' açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'bedelli askerlik' açıklaması
Çok partili demokrasinin ilk sınavı
Çok partili demokrasinin ilk sınavı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul'da gök gürültülü sağanak uyarısı
TSK'dan videolu anma mesajı
TSK'dan videolu anma mesajı
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Adnan Oktar Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi
Adnan Oktar Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi
MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün 'sosyal medya uzmanı' tutuklandı
MİT'in Ukrayna'dan getirdiği FETÖ'nün 'sosyal medya uzmanı' tutuklandı
Başkentteki parklara güvenlik kameraları yerleştirilmeye başlandı
Başkentteki parklara güvenlik kameraları yerleştirilmeye başlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ