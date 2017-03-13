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Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmeli

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türkiye'nin, AB ile sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmeli

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik, Türkiye'nin, AB ile sığınmacı anlaşmasındaki karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

13 Mart 2017 Pazartesi 17:29
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Türkiye karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmeli

ANKARA

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin Hollanda'nın diplomatik skandalına ilişkin, "Karşılıklı gerilimden kaçınılmalı" şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Çelik, "Mogherini bu açıklamasıyla Türkiye'de darbe girişimi olduğu zamanki açıklaması gibi hiçbir karşılığı ve etkisi olmayan ve tamamen yanlış bir açıklama yapmış. Olayı doğru bir şekilde değerlendirmemiş." dedi.  

"Krizleri kopuşa çevirmek isteyenler var"
Türkiye’nin bazı (Avrupalı) rakipleri bulunduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

"Bunlar, Türkiye’nin AB sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyor. Türkiye’nin Avrupalı olmayan bazı rakiplerinin de Avrupa’daki bazı Türkiye karşıtlarını destekleyici şekilde birtakım formüller ürettiğini biliyoruz." 

Çelik, "Türkiye (AB'yle sığınmacı anlaşmasındaki) karadan geçişler konusunu tekrar değerlendirmelidir." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKaradan Geçişçelikönce Vatan
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