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Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Eskişehir'de kutladı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "İşçi, memur, emekli, işsiz, her kesimden insanımızın yüreği, mutlu, huzurlu, refah içinde bir Türkiye için atıyor." dedi.

Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Eskişehir'de kutladı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, "İşçi, memur, emekli, işsiz, her kesimden insanımızın yüreği, mutlu, huzurlu, refah içinde bir Türkiye için atıyor." dedi.

01 Mayıs 2017 Pazartesi 16:42
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Türkiye Kamu-Sen 1 Mayıs'ı Eskişehir'de kutladı

Türkiye Kamu-Sen'in 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği etkinlik öncesinde 25 farklı ilden otobüslerle Eskişehir'e gelen çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda buluştu.

Bulvara gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çakırözer ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, çalışanlarla bir süre sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Koncuk ve beraberindeki heyet, işçilerle slogan atıp, düdük çalarak Odunpazarı Meydanı'na kadar yürüdü.

Koncuk, burada yaptığı konuşmada, alanda bulunan herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

İşçiler, emekliler, gençler için mücadele verdiklerini anlatan Koncuk, şunları söyledi:

"Toplumun her alanında adalet talebimizi duyurmaya geldik. Türk milleti olarak bir bütün olduğumuzu bir kere daha dost düşman herkese haykırmaya geldik. Yıllardır 1 Mayıs'ı gereksiz tartışmalar ve gerginliklerle biber gazı eşliğinde kutluyoruz. Artık, çalışan sorunlarının biber gazında boğulmasını istemiyoruz. Dayanışmanın, alın terinin ön plana çıktığı, çalışanların iş güvencesi, taşeronlaşma, sendikalaşma, ücret sorunlarının gündeme geldiği ve tartışıldığı 1 Mayıslar istiyoruz. "

"İşçi, memur, emekli, işsiz, her kesimden insanımızın yüreği, mutlu, huzurlu, refah içinde bir Türkiye için atıyor. Hak aramak kutsal bir mücadeledir. " diyen Koncuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bizler bu mücadeleyi yalnızca bir alanda değil, her alanda her platformda veriyoruz. Ülkemizde gerginliği sürükleyerek memurun, işçinin, emeklinin sorunlarını hasır altı etme, gündemi saptırma amacı güdenler, çalışanlara ve sendikacılığa en büyük darbeyi vurmaktadır. Birliğimizi, beraberliğimizi yenecek hiçbir güç yoktur. Bizler bir oldukça hiçbir güç, bizleri yok saymaya, haklarımız gasbetmeye yetmeyecektir."

Konuşmanın ardından Koncuk'a, Eskişehirspor atkısı ve üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kamu-SenEskişehirİsmail Koncuk
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