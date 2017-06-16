Türkiye inşallah 2017'yi yüzde 5 civarında büyümeyle geçirecektir

ORDU

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, AK Parti Ordu İl Başkanlığı binasında ilçe belediye başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, iki gün Ordu'da temaslarda bulunacağını, vatandaşlarla iftar ve sahur programlarında bir araya geleceklerini söyledi.

Ordu programını tamamladıktan sonra Diyarbakır'a geçeceklerini ve buradaki vatandaşlarla da iftar programında bir arada olacaklarını anlatan Kurtulmuş, "Çok şükür Ramazan manevi iklimiyle hem ülkemizde hem de İslam dünyasında yeni bir hava oluşturuyor, yeni bir ruh oluşturuyor." diye konuştu.

Ancak Ramazan gelmesine rağmen İslam dünyasındaki problem ve sorunların ortadan kalkmadığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Çok derin problemlerle bir taraftan boğuşurken bu Ramazan'da da özellikle Suudi Arabistan ve bazı körfez ülkeleri ile Katar arasında bir kriz hem bölge siyasetini, hem Türkiye'nin gündemini, hem de İslam dünyasının gündemini ciddi şekilde işgal etmiş bulunuyor. Ümit ediyoruz ki, sadece de ümit etmiyoruz, bütün çabamızı da ortaya koyuyoruz. Bu kriz bir an evvel sonlandırılır. Kardeş, dost bölge ülkeleri arasında bu ihtilafların ortadan kalkması mümkün olur.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilk andan itibaren telefon diplomasisi ile ilgili bütün devlet ve hükümet başkanları ile görüşmeler yaparak, Dışişleri Bakanımız da tam bir mekik diplomasisi yaparak bu sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Ümit ederiz sorun en kısa zamanda çözülür. Hatta bayrama kadar çözülür. Böylece körfez ülkeleri bayramı huzur içerisinde ağız tadıyla geçirmiş olurlar."

"Bu kriz tamamıyla yapay bir krizdir"

Bu krizin ortaya çıkmasının diğer bölgedeki krizlerden bir farkı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Bu kriz tamamıyla yapay bir krizdir. Yani herhangi bir alt yapısı olan, her hangi siyasi toplumsal geçmişi olan bir kriz değildir. Her hangi bir çatışmanın üzerine oturan bir kriz de değildir. Maalesef yapay bir şekilde ortaya çıkarılmıştır, sunidir. Ondan dolayı da ümit ediyoruz ki çözümü son derece diğer krizlere göre daha kolay olur diye ümit ediyoruz. En kısa zamanda bunun ortadan kaldırılması içinde gayret sarf ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, bir başka meselenin de Türkiye'deki gelişmeler olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin de gündeminde çok sayıda sıcak konular var. Ama bunlardan bir tanesini pozitif gündem olarak sizlerle paylamak isteriz. Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 5'lik bir büyüme ortaya koymuştur. 2016 yılında yaşadıklarımız ortadadır. Maalesef Türkiye tarihinin, Anadolu topraklarının tarih boyunca gördüğü en büyük ihanetle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz darbe teşebbüsü, arkasından Türkiye'ye karşı ekonomik bazı manipülasyonlar. Bütün bunlara rağmen... Biliyorsunuz üçüncü çeyrekte Türkiye ekonomisi 2016'da yüzde 1,5 daralmıştı. Ondan sonra son çeyrekte yüzde 3,5 gelişti. Şimdi 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5'lik bir kalkınmanın ortaya konulmuş olması son derece önemlidir."

Bunda Kredi Garanti Fonundan 180 milyarlık bir hacme ulaşılmış olmasının büyük emeği ve etkisinin olduğunu da aktaran Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Türkiye'de üretim ekonomisinin destekleyen kararlar, Türkiye'de reel ekonomiyi teşvik eden uygulamalarında bundan son derece etkisi var. Ayrıca istihdamın geliştirilecek teşviklerin ortaya konulması önemlidir. Türkiye'de son zamanlarda yeni ilave iş imkanlarının yaratılmış olması da bu ekonomik kalkınmaya ciddi şekilde destek oluyor. Eldeki veriler, tahminlerimiz şunu gösteriyor ki Türkiye inşallah 2017'yi yüzde 5 civarında bir büyümeyle geçirecektir. Zaten şimdiden uluslararası kuruluşlar ve bazı araştırma merkezleri daha önce yüzde 3'ler civarında tahmin ettikleri Türkiye 2017 büyüme performansını yüzde 4'de revize etmişlerdir. Bu demektir ki bu iş daha ileriye doğru gidecek. İnşallah Türkiye yüzde 5'lik bir büyümeyi gerçekleştirecektir. Bir çok olumsuz şartlara, bölgesel krizlere, bölgede Türkiye'yi tehdit eden gelişmelere rağmen Türkiye'de vatandaşımızın, milletimizin, devletimizin ortaya koymuş olduğu büyük bir performanstır ve önemli bir gelişmedir. İnşallah sürdürülür."