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"Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır." dedi.

"Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır." dedi.

07 Ekim 2018 Pazar 15:55
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"Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gününde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, en kritik dönemlerde düşmanlarımızın safında yer alanlardan, onların bize yönelmiş siyasi ve ekonomik silahlarına adeta cephane taşıyanlardan muzdaribiz." ifadelerini kullandı.

"Bizi üzüntüye gark eden zihniyetin en büyük temsilcisi anamuhalefet partisi CHP'dir." diyen Başkan Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu) Korkaksın, ürkeksin, ne millisin ne yerlisin." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İlk IMF anlaşmasının altında Gürsel'in, onu takip eden dört anlaşmanın altında da CHP Genel Başkanı İnönü'nün imzası vardır Bay Kemal." ifadelerini kullanarak, şöyle konuştu:

"Anamuhalefet partisi her zamanki gibi safını ülkesinin ve milletinin değil, karşı tarafın yanında belirleyerek, hezeyanlarla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Bunun adı muhalefet değildir, bunun adı fırsatçılık bile değildir. Milletin geleceğine umutla bakmaya ihtiyaç duyduğu dönemde bühtanlarla, umut cellatlığı yapmanın adı olsa olsa alçaklıktır." 

"Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır"

Başkan Erdoğan, "Bugün Türkiye, IMF'nin kredi desteğine ve buna bağlı teknik yardımına ihtiyaç duyabileceği seviyenin hamdolsun çok ama çok uzağında duruyor."  diyerek, "Türkiye, IMF defterini tekrar açmamak üzere kapatmıştır." şeklinde konuştu.

"CHP'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "2019 mahalli seçimlerinde CHP'nin bir kez daha boyunun ölçüsünü alacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Bir parti düşünün, Amerikan yardımını sevinç naralarıyla karşıladığı dönemin ardından geçen 70 yılı aşkın süreye rağmen, hala aynı zihniyette ısrar ediyor. Dünya değişmiş, Türkiye değişmiş, siyasi ve ekonomik mantık değişmiş ama CHP hiç değişmemiş. Bunun adı istikrar değil, ilkelliktir." ifadelerini kullandı.

Af konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cezaevlerini boşaltmak için af çıkarılmaz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan27. İstişare Ve Değerlendirme ToplantısıIMF
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