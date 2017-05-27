Türkiye ilk sahurunu yaptı

Ramazan ayının başlangıcıyla birlikte Müslümanlar dün gece ilk sahurlarını yaptılar. Türkiye'nin farklı şehirlerinde oruç ibadetlerini eda etmek isteyen vatandaşlar gece saatlerinde sahurunu yapıp bu yılın ilk orucu için niyetlendiler.

Eyüp Sultan'da ilk sahur

İstanbul'da ramazan ayının ilk gecesinde bazı vatandaşlar sahurlarını Eyüp Sultan'da yaptı.

Ramazanın ilk gecesinde bazı kişiler, sahur vakti öncesi Eyüp Sultan Camii avlusuna geldi.

Evlerinden getirdikleri yiyeceklerle caminin avlusuna yer sofrası kuran vatandaşlar sahur yaptıktan sonra dualar etti.

Maden ocağında ilk sahur

Zonguldak'ta kömür ocaklarında çalışan işçiler yerin metrelerce altında ilk sahurlarını yaptı.

Asma Mahallesi'nde özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında 00.00-08.00 mesaisinde çalışan işçiler, sahur vaktinin yaklaşmasıyla baretlerinin ışığının aydınlattığı karanlık dehlizde ahşap direk ve kalaslardan sofralarını oluşturdu.

Yanlarında getirdikleri domates, salatalık, karpuz ve ekmeği ocak içinde kömürden kararmış elleriyle yiyen işçiler, ezan vaktinin gelmesiyle oruca niyetlenerek dua etti.

İşçiler, daha sonra maden ocağındaki mesailerini sürdürdü.

Depremzedeler ilk sahurlarını çadırlarda yaptı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2,5 ay önce 5,5 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan vatandaşlar, çadırlarında ilk sahurlarını yaptı.

Çadırlarında ramazan ayının ilk sahuru için uyananan depremzedeler, hazırladıkları yemekleri ailece yedikten sonra dua etti.

Depremzedelerden Halime Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadırda ilk sahuru yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını belirten Gündüz, "Bugünümüze şükürler olsun. Çocuklarımla beraber şu an sahur yapıyoruz. Çok güzel bir duygu. İnşallah ramazan ayı Müslüman alemine hayırlı uğurlu olur." dedi.

Taksiciler ilk sahuru durakta yaptı

Tekirdağ'da gece çalışan taksici esnaf sahuru duraklarında yaptı.

Nöbetçi taksiciler hem ramazanın ilk orucuna niyetlendi hem de müşterilerini sahura yetiştirmeye çalıştı.

İtfaiyeciler de ilk sahuru nöbette yaptılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının gece çalışan personeli ilk sahurlarını görev başında yaptı.

Topraklık Mahallesi'nde bulunan Kayalık Şubesi İtfaiye Amirliği çalışanları sahur için iş yerinde sofra kurdu.

İtfaiyeciler, sahurlarını yaparken telsiz başında nöbetçi bırakarak her an göreve çıkacak gibi hazır bekledi.

Fırıncılar da yoğun mesainin ardında ilk sahurlarını kendi pideleriyle yaptı

Ramazanın vazgeçilmezi pideleri sofralara yetiştirmek içinz aşırı sıcak ortamlarda yoğun çaba sarf eden fırıncılar, pişirdikleri ilk pideyle sahur yaptı.

Türkiye'de beşinci ramazan

Halep ile Kahramanmaraş'ın örf ve adetlerinin birbirine çok yakın olduğunu vurgulayan Hedevi, bu iki coğrafyanın Osmanlı'da sancak şehirler olduğunu hatırlattı.

Hedevi, yemek kültüründen adetlere kadar birçok konuda benzerlik olduğu için sıkıntı yaşamadıklarını belirtti.

Türkiye'de kendilerini yabancı hissetmediklerine dikkati çeken Hedevi, şöyle konuştu:

"Burası da bizim ana vatanımız. Türkiye insanı çok farklı, sıcak yürekliler çünkü savaştan dolayı kaçan insanlara kucaklarını açtılar. Kahramanmaraş'ta beşinci ramazanın ilk sahurunu yapıyoruz. Çocuklarımızla sahura kalktık. Çocuklarla da kalkmak ayrı bir zevk. Sahur çocuklarla daha bereketli oluyor. Türkiye'de ramazan aylarını huzurlu geçiriyoruz."

Kırklareli'de fırıncıların ramazan ayındaki yoğun pide mesaisi başladı.