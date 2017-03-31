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Türkiye ilk 10'da

Türkiye, dünyada helikopter ambulans kullanan ülkeler arasında kapasite yönünden ilk 10'da yer alıyor.

Türkiye ilk 10'da

Türkiye, dünyada helikopter ambulans kullanan ülkeler arasında kapasite yönünden ilk 10'da yer alıyor.

31 Mart 2017 Cuma 11:24
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Türkiye ilk 10'da

Sağlık alanında önemli çalışma ve devasa yatırımlara imza atan Türkiye, helikopter ambulans hizmetindeki kapasitesiyle de öne çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2008 yılında başlatılan helikopter ambulans hizmetinde, 3 yıldır iştirakçileri arasında Türk Hava Kurumunun da yer aldığı firmaların tedarikçiliğinde bakanlık tarafından 17 helikopter ile yürütülen çalışmalar sayesinde Türkiye, dünyada helikopter ambulans kullanan ülkeler arasında kapasite yönünden ilk 10'da yer alıyor.

Ülke genelindeki 16 bölgede hizmet veren birim, bünyesindeki 17 helikopter ambulansla kurulduğu günden beri 49 bin 275 saatlik uçuş ile 25 bin 858 hasta ve 181 organı nakledilmek üzere hastanelere ulaştırdı.

THK Genel Başkanı Kürşat Atılgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikopterlerin her gün ülkenin farklı noktalarında uçuşlar gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bazen bir helikopter günde bir iki olaya müdahale etmektedir. Helikopterlerin gördüğü bu işlev dünyada çok fazla ülkede yok. Dünyada ambulans helikopteri kullanan aşağı yukarı 20 civarında ülke var. Türkiye de mevcut kapasitesiyle ilk 10'un içerisindedir." değerlendirmesinde bulundu. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıHelikopter AmbulansTürk Hava Kurumu
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