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Türkiye ile Suudi Arabistan işbirliği yapacak

Türkiye ile Suudi Arabistan, bilim ve eğitim alanlarında işbirliği yapacak

Türkiye ile Suudi Arabistan işbirliği yapacak

Türkiye ile Suudi Arabistan, bilim ve eğitim alanlarında işbirliği yapacak

14 Temmuz 2015 Salı 11:03
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Türkiye ile Suudi Arabistan işbirliği yapacak

ANKARA - Türkiye ile Suudi Arabistan arasında  bilim veeğitim alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik mutabakat zaptı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 10 Mart 2010 tarihinde imzalanan " Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ileSuudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Bilim ve Eğitim Alanlarında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın onaylanması Bakanlar Kurulu’nca 4 Mayıs 2015 tarihinde kararlaştırıldı.

Buna göre, taraflar tüm ortak ilgi alanlarında işbirliğini kuvvetlendirmek için yükseköğretimle ilgili görevlilerin, öğretim üyelerinin ve araştırmacıların değişiminin yanı sıra bilimsel ve eğitsel heyetlerin değişimini teşvik edecek.

İki ülke, genelde bilimsel araştırma alanlarında, özelde ise uygulamalı alanlarda işbirliğini teşvik etmenin yanı sıra ortak araştırma ekiplerinin oluşturulması ve araştırma ve çalışma bulgularının değişimine olanak sağlayacak.

Türkiye ve Suudi Arabistan, özellikle teknik, tıbbi ve teknoloji alanlarında yükseköğretim kurumlarındaki akademik personelin eğitimi için olanaklar sağlayacak. Anlaşma kapsamında ülkeler kapasiteleri ölçüsünde burs ve çalışma programları yoluyla öğrenci değişimini ve aynı zamanda öğrencilerin karşılıklı ziyaretlerine imkan tanıyacak.

İki ülke, kurumlarındaki arşivlere, el yazmalarına ve tarihi belgelere erişimi ve bunların kullanımını, aynı zamanda bu alanda uzman değişimini kolaylaştıracak.

AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 10:49
Anahtar Kelimeler:
önce VatanBilim Ve Eğitim
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