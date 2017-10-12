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"Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor." dedi.

"Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor." dedi.

12 Ekim 2017 Perşembe 13:43
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"Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Valiler Toplantısı"nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, içeriden ve dışarıdan kuşatılmaya çalışılıyor. Ülkemiz, tıpkı pençeleri sökülmüş bir aslan gibi ehlileştirilmek, boyunduruk altına alınmak isteniyor. Eski o pısırık Türkiye'ye alışmış olanlar, iddialı, vizyoner ve güçlü bir ülkeyi, güçlü bir Türkiye'yi  hazmedemiyorlar." dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin mazlum ve mağdurlar için umut olması, haksızlıklar, hukuksuzlar karşısında sesini yükseltmesi belli çevrelerin tabii ki konforunu bozuyor. Türkiye kendine geldikçe, gücünün farkına vardıkça, baskılara eyvallah etmedikçe emin olun ki birileri ne yapacaklarını şaşırıyor. Çünkü güçlü Türkiye demek mazlumlara sahip çıkan Türkiye demektir. Bağımsız Türkiye demek, kendine biçilen rolü sorgusuz, sualsiz kabul etmeyen ülke demektir. Hepsinden önemlisi böyle bir Türkiye, diğer ülkelere emsal olan, onlara umut olan ülke demektir." diye konuştu.

'Çok aktörlü kirli bir plan uyguluyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını durdurmak için çok yönlü, çok aktörlü kirli bir plan uyguluyorlar. Bu planın içinde ekonomik tetikçilik var, bu planın içinde millet iradesini tank ve topla esir alma var, bu planın içinde mezhep ve etnik temelli kışkırtmalar var. Bu planın içinde terör örgütlerine sahip çıkma, teröristleri baş tacı yapma var. Bu kanlı oyunun içinde figüran olarak, FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi eli kanlı çeteler de var." dedi.

'Bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir'

Erdoğan, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı askıya almasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Çok açık, net konuşuyorum, bu olayı ortaya çıkaran buradaki bir büyükelçidir. Amerika'nın, Türkiye gibi bir stratejik ortağını, bir kendini bilmez büyükelçiye feda etmesi kabul edilemez. Buna bizim 'evet' dememiz mümkün değil." 

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanCumhurbaşkanlığı KülliyesiValiler ToplantısıFETÖPKKDeaşDHKP-C
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