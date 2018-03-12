Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 18°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118251
ALTIN
162.794
DOLAR
3.8430
STERLİN
5.3196
EURO
4.7254
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor

ACI EUROPE 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor

ACI EUROPE 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

12 Mart 2018 Pazartesi 15:17
33 Okunma
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ACI EUROPE'un 2018 Ocak ayı raporuna göre, Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki muhteşem yükselişinin sürdüğüne dikkati çekti.

Funda Ocak, verilere göre Avrupa'da yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 7,4 artış gerçekleştiğini, Avrupa dışındaki pazarların yüzde 14,6'lık katkısının bu gelişime büyük katkı sağladığını kaydederek, bunda Türkiye havalimanlarındaki yüzde 28,1'lik artışın etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Avrupa yolcu trafiğine katkı sağlayan ilk 5 havalimanının toplam payının yüzde 9,3 olduğunu aktaran Ocak, şu bilgileri verdi:

"Bu performansa en çok katkı sağlayan yüzde 30,3 artış ile Atatürk Havalimanı oldu. 'Yılda 25 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında ocak ayında Atatürk Havalimanı, yolcusunu bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 30,3 artırarak Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 25,3 artışla ikinci olurken, Lizbon Havalimanı yüzde 15,2 artışla üçüncü, Antalya Havalimanı yüzde 14,3 artışla dördüncü, Moskova Havalimanı yüzde 12,6 artışla beşinci sırada yer aldı.

'Yılda 10 milyon ile 25 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları' sıralamasında bir önceki yılın ocak ayına göre Ankara Esenboğa Havalimanı yüzde 47,8'lik artış ile yolcusunu en fazla artıran havalimanı oldu. Bunu yüzde 20,8 ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı izledi. Budapeşte (yüzde 16,7) üçüncü, Varşova WAW (yüzde 16,4) dördüncü, Tel Aviv (yüzde 14,6) beşinci sırada yer aldı."

Ocak, "yılda 5 milyon ile 10 milyon aralığında yolcuya hizmet verilen havalimanları" sıralamasında birinci Naples'i (yüzde 52), Sevilla (yüzde 32,5), Heraklion (yüzde 28,1), Valencia (yüzde 27,9), Krakow (yüzde 20,1), "yılda 5 milyonun altında yolcuya hizmet verilen havalimanları" sıralamasında Foggia'yı (yüzde 500), Batumi (yüzde 110), Varna (yüzde 107,7), Craiova (yüzde 70,8), Kos (yüzde 61,1) izledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa HavalimanlarıACI EUROPE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı
Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu
Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ