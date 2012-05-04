Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin ödül töreni

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kameramanların çalışma şartlarının zorluğuna dikkati çekerek, ''Buradan herkesin duymasını istedim; bütün televizyon kanallarının, patronların, yöneticilerin böyle bir haksızlığı gidermeleri lazım. Sizler olmasanız akşam bize ne gösterecekler? Eminim bunu duyacaklar ve sizin de imkanlarınız düzeltilecektir'' dedi.

Gül, Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nce Rixos Otel'de düzenlenen 17. Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüleri Yarışması ''Zoom 2011'' ödül töreninde yaptığı konuşmada, kameramanlar olmazsa televizyonun tadı olmayacağını belirterek, aslında, kameramanların, insanları her akşam televizyonların başında tuttuğunu kaydetti.

Kameramanların maaşları ve iş güvenliğiyle ilgili sorunlara üzüldüğünü bildiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Bizleri takip ederken biz de sizi izliyoruz. 'Bu kadar ağır yükü taşıyorlar, sıcakta, soğukta bizi takip ediyorlar' diye hep söylerim, çok da üzülürüm'' dedi.



Bu sırada TRT kameramanı Filiz Çakmak'ı sahneye çağıran Gül, erkeklerin yanında kadınların da kameramanlık yaptığını belirterek, şöyle konuştu:

''Erkekler duruyor, bakıyorum bunların omuzunda bu kadar ağır kameralar. Gerçekten bazen çok üzülüyorum, 'biri gitsin de alsın ellerinden bunların' diyorum. Olağanüstü yorucu bir iş olduğunu biliyorum. Cumhurbaşkanlığı'nda da kameraman arkadaşımız en çok yorulanlardan birisi. Foto muhabirlerinin makinesiyle sizin makinelerinizi yan yana koyduğumuzda, çok fark ediyor. Onların gecesine gittim, sizin gecenize gelmemek olmazdı. Sizlerle beraber olmaktan çok memnunum. Buradan da herkesin duymasını istedim; bütün televizyon kanallarının, patronların, yöneticilerin böyle bir haksızlığı gidermeleri lazım gerçekten. Sizler olmasanız akşam bize ne gösterecekler? Eminim bunu duyacaklar ve sizin de imkanlarınız düzeltilecektir. Hepinizi tebrik ediyorum.''

Kameramanların geçen zamanı kayıt altına aldıklarını, foto muhabirlerin de bir anı tespit ettiklerine işaret eden Gül, geçmiş dönemlerle ilgili belgesellerde en çok kameramanların çektiklerine ve yaptıkları işlere başvurulacağını söyledi.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Talay Ulusu da medya çalışanlarının birçok sorunu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''En önemli sorunlarımızdan biri iş güvencesinin olmamasıdır. Sık sık işlerine son verilen meslektaşlarımız, çoğu zaman kıdem tazminatlarını bile alamıyorlar. Maalesef 2008 yılında yıpranma hakkımız da kaldırıldı. Bu koşullarda bu meslekten emekli olmak hayal oldu. Özellikle özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın hali içler acısı. Özel televizyonlar 1990'lı yıllarda kurulmasına rağmen o günden bu güne ancak birkaç arkadaşımız emekli olabildi.''

-AA'ya 5 ödül-

''Depremin ilk görüntüleri'' rumuzlu çalışmasıyla ''Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüsü'' ödülünü alan Anadolu Ajansı Van Bürosu'ndan Özkan Bilgin ve ''Bakan Dolmuşu'' görüntüsüyle ''Serbest Haber Ödülü'' kategorisinde birinci olan Anadolu Ajansı kameramanı Tolga Çıplak, ödüllerini Cumhurbaşkanı Gül'ün elinden aldılar.

Bu arada Özkan Bilgin'e ressam Yalçın Gökçebağ'ın bir tablosunun hediye edildiğini öğrenen Cumhurbaşkanı Gül, Gökçebağ'ı sahneye davet etti. Gökçebağ da bir süre TRT'de kameramanlık yaptığı bilgisini paylaştı.

Gül, konuşmasının ardından salonda kamerayla çekim yaptı.

-Düğününü yarıda bırakıp törene geldi-

''Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüsü'' dalında ''Taş'' rumuzlu görüntüsüyle ikinci olan Doğan Haber Ajansı'ndan Fatih Turan ve aynı dalda ''Aytorun'' rumuzlu görüntüsüyle üçüncü seçilen Cihan Haber Ajansı'ndan Abdurrahman İtik de ödül aldı.

Ödülünü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'dan alan İtik, İstanbul'da çalıştığını, bugün Ankara'da bulunmasının iki sebebi olduğunu söyledi.

Törenin yapıldığı saatlerde Ankara'da düğünü olduğunu belirten İtik, eşinden izin alıp düğününü yarım bırakıp buraya geldiğini kaydetti. İtik'in salonda alkışlarla karşılanan bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Gül de İtik'i yanına çağırarak tebrik etti.

Taner Yıldız da İtik'i kutlayarak, kameramanların acısıyla tatlısıyla birçok görüntü çektiğini ve şeffaflığa katkı sağladığını söyledi. Yıldız da konuşmasının ardından kamerayla çekim yaptı.

''Serbest Haber'' kategorisinde ''Uçuran Toma'' ve ''Van'da Yıkım'' görüntüleriyle 2 mansiyon kazanan Anadolu Ajansı'ndan Celaleddin Gürbüz de ödüllerini AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'dan aldı.

''Uluslararası Yılın En İyi Haber Görüntüsü'' dalında ''Libya'' adlı çalışmasıyla özel ödüle layık bulunan TRT Türk kameramanı Cüneyt Ünal, ''Kör Kurşun'' isimli görüntüsüyle Anadolu Ajansı Erzincan Bürosu'ndan Yakup Bakar ve ''Kumruları Vurdular'' rumuzlu çalışmasıyla Yeni Çin Haber Ajansı'ndan Arda Kara da ödüllerini aldı.

TRT Türk kameramanı Cüneyt Ünal'a ödül veren Bakan Eroğlu, kameramanların çalışma şartlarının zorluğuna kendisinin de şahit olduğunu söyledi. Bakan Eroğlu da kendisine verilen kamerayla salonda çekim yaptı.

Hayatını kaybeden kameramanlar anısına hazırlanan klip ile ''Kameramıza Takılanlar'' adlı klibin gösterilmesinin ardından meslekte 30 yılını dolduran kameramanlara plaketlerin de verildiği tören, ödül alanların Cumhurbaşkanı Gül ile anı fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

İlki 1996'da düzenlenen ''Zoom 2011'' yarışması, 2009 yılından bu yana uluslararası nitelikte, 25 ülkeden eserlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.