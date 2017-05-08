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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri eşliğinde 79 ilde düzenlenen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katılıyor.

Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu

Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Özel harekat polisleri eşliğinde 79 ilde düzenlenen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katılıyor.

08 Mayıs 2017 Pazartesi 12:16
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Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uyuşturucu operasyonu başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ihbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan eş zamanlı "şafak" operasyonu kapsamında, Gümüşhane ve Ardahan hariç 79 il için arama kararları alındı. 

Tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyona bin 676 ekip ve 7 bin 118 personel katıldı.

Başkentteki operasyon

Operasyon kapsamında Ankara'da belirlenen 13 noktaya da operasyon düzenlendi. 

Sabah saatlerinde Altındağ'a bağlı Yenidoğan bölgesine gelen çok sayıda polis ekibi, narkotik köpekler ve özel harekat polisleri eşliğinde bir çok adrese baskın yaptı. 

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda bazı evlerin kapıları "koçbaşı" yardımıyla kırılarak içeri girildi ve geniş çaplı arama yapıldı. 

Ankara'da 4 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda biri 7 suçtan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 327 gram uyuşturucu madde, 19 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 15 tabanca fişeği, 4 el telsizi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin lira ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sürüyor 

Operasyona, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. 

7 şehirde 82 gözaltı

Operasyon kapsamında Adana, Hatay, Osmaniye, Bursa, Eskişehir, Çanakkale ve Yalova'da 82 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeUyuşturucuOperasyon
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