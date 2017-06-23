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Türkiye genelinde 'trafik güvenliği denetimleri' başlatıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde 7 bin 839 personelin katılımıyla 4 bin 159 noktada "trafik güvenliği denetimleri" başlatıldı. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Türkiye genelinde 'trafik güvenliği denetimleri' başlatıldı

Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde 7 bin 839 personelin katılımıyla 4 bin 159 noktada "trafik güvenliği denetimleri" başlatıldı. Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

23 Haziran 2017 Cuma 10:46
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Türkiye genelinde 'trafik güvenliği denetimleri' başlatıldı

ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde trafik güvenliği denetimleri başlatıldı.

Bayram tatilinde alınacak trafik tedbirleri kapsamında, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık oluşturularak trafiğin daha konforlu, hızlı ve güvenli akışının sağlanması amacıyla, polis ve jandarma trafik ekiplerinin katılımıyla Türkiye Trafik Güvenliği Denetimleri başlatıldı.

Denetimler kapsamında kurulan 4 bin 159 kontrol noktasında toplam 7 bin 839 personel görev yapıyor.

Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde ve kavşaklarda, karma trafik ekip ve timleriyle kazalara neden olan ihlallerle denetimler yoluyla mücadele edilerek kaza sonucu ölüm ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, “etkili, sürekli ve yoğun” denetimler gerçekleştiriliyor.

Trafik denetimleri sırasında, kural ihlali yapan taşıtların yanı sıra diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kuruluyor. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları ve seyahatleri süresince her iki saatte 10 dakika kadar mola vererek trafiğe olan dikkat ve ilgi eksikliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor. 

Emniyet yetkilileri, sürücülerin yola çıkmadan önce lastik havalarını kontrol etmelerini, yasal limitlerde, ikaz levhalarında veya trafik koşullarının öngördüğü hız sınırlamaları içerisinde araç kullanmalarını, önlerindeki araçları yakından takip etmemelerini, kavşaklara yaklaşırken yavaşlamalarını ve dönüşlerde sinyal vermelerini, uykusuz-yorgun olarak veya yeterince dinlenmeden trafiğe çıkmamalarını istedi.

Vatandaşların ancak bu sayede varış noktalarına güvenlik içerisinde ulaşmalarının mümkün olabileceğini belirten yetkililer, sürücüleri, trafiğin denetlendiği kesimlerde araçlarının hızlarını her an duracak şekilde yavaşlatmaları, trafik personelinin ikaz ve komutlarına uymaları, muayenesiz ve sigortasız araçla yola çıkmamaları ve bu konuda mağdur olmamaları bakımından gerekli kontrolleri yapmaları konularında uyardı.

Denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceği bildirildi.

AA

Son Güncelleme: 23.06.2017 13:08
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