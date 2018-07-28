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Türkiye genelinde 'Son Sürat 3' uygulaması

Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı.

Türkiye genelinde 'Son Sürat 3' uygulaması

Türkiye genelinde 28 bini aşkın polis ve jandarma personeli tarafından çalıntı motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla "Son Sürat 3" uygulaması yapıldı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:54
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Türkiye genelinde 'Son Sürat 3' uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan bilgiye göre, EGM Asayiş Dairesi Başkanlığı, Trafik Uygulama ve Denetleme Daire Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığının koordinesinde çalıntı, ruhsatsız veya plakasız motosikletler ile aranan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Ülke genelinde ve eş zamanlı olarak dün yapılan uygulamaya, 4 bin 858 noktada 7 bin 835 ekipte 28 bin 265 polis ve jandarma personeli katıldı.

Uygulama sonucunda, 56 bin 852 motosiklet kontrol edilerek bunlardan ruhsatsız ve plakasız olduğu belirlenen 3 bin 249'u trafikten men edildi. Çalıntı ve aranan 295 motosiklet bulundu. Aranan 415 kişi ise yakalandı.

Çalışmalar kapsamında 5 bin 783 motosiklet için 5 milyon 224 bin 632 lira, 410 kişiye de 362 bin 709 lira idari para cezaları uygulandı ve 149 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ayrıca uygulamada, tabanca, 16 mermi, 4 av tüfeği ve 44 gram esrar ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüJandarma Genel Komutanlığı
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