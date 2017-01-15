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'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik "Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor ama biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz" dedi.

'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik "Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor ama biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz" dedi.

15 Ocak 2017 Pazar 16:26
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'Türkiye dünyaya insanlık dersi veriyor'

ANKARA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halep'e Yardım Kampanyası" töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafının uzunca bir süredir sorunlar yumağı ile çevrili olduğunu söyledi.

Suriye'de olup bitenlerin büyük bir vahşet olduğunu vurgulayan Çelik, "Suriye'de yalnız insan değil, insanlık da ölüyor. Dünyada insan çok ama insalık kıt. Bizi millet yapan para, pul değil, vicdanımızdır. Bu vicdanlı duruşumuzdan dolayı evimiz, gönlümüzü, komşu ülkedeki bütün vatandaşlara açtık. Onları bağrımıza bastık. Allah kimseyi vatansız bırakmasın, vatansızlığın ne olduğunu 79 milyon olarak görme imkanını elde ettik." diye konuştu.

Çelik, Türkiye üzerinde hesapları olanların esas hedeflerinin milleti vatansız bırakmak olduğunu belirterek, bu bilinçle geleceğe daha güçlü yürüyüşü sürdüreceklerini dile getirdi.

Yardım tırlarının "insanlık ölmedi" diye haykırdığını belirten Çelik, "Sadece Tarım Kredi'den değil, ülkenin dört bir yanından tırlar mağdur kardeşlerimize sahip çıkalım diye yola çıkıyor. Birileri Suriye'de yaşananlara menfaat gözüyle bakıyor, bazı uluslararası kuruluşlar da ölüleri saymakla meşgul ama biz Türkiye olarak, bütün dünyaya bu süreçte insanlık dersi verdik, ders vermeye de devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Çelik, ayrıca 100 ton gıda maddesini yola çıkaran Tarım Kredi yönetici ve personellerine teşekkürlerini iletti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Faruk ÇelikTarım BakanıTürkiye
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