İZMİR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.
AA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.
İZMİR
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.
AA