Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
97014
ALTIN
223.221
DOLAR
5.6387
STERLİN
7.3264
EURO
6.4630
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi başarı
Milli karateci Enes Bulut'tan tarihi...
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
'Ateş Kartalları'nın alevler ile mücadelesi
AB ve Japonya Merkür'e uzay aracı gönderecek
AB ve Japonya Merkür'e uzay...
'Genetik tanı merkezi kurmak için çalışıyoruz'
'Genetik tanı merkezi kurmak için...
Ghost the Musical bu akşam izleyiciyle buluşacak
Ghost the Musical bu akşam...

Türkiye dünya çapında söz sahibidir, bu bizi çok sevindiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.

Türkiye dünya çapında söz sahibidir, bu bizi çok sevindiriyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 16:21
0 Okunma
Türkiye dünya çapında söz sahibidir, bu bizi çok sevindiriyor

İZMİR 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde dünya çapında büyük bir güce ulaştı. Türkiye dünya çapında söz sahibidir. Bu bizi çok sevindiriyor. Türkiye'nin gücü bizim gücümüzdür." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham AliyevTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 33 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil
Türkiye'nin ses kaydı vermesi söz konusu değil
'Türkiye daha ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalacak'
'Türkiye daha ciddi meydan okumalarla karşı karşıya kalacak'
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi gelip geçici
Bugün yaşadığımız sıkıntıların hepsi gelip geçici
Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz
Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu olmayı sürdüreceğiz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler mesajı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ara Güler mesajı
'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'
'Türk savunma sanayisi kendi rekorunu kıracak'
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı
Fatih Altaylı hakkında soruşturma başlatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ