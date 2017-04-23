Türkiye Diyanet Vakfınca Suriye'de 66 cami onarılacak

ANKARA -Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mustafa Tutkun, "Fırat Kalkanı operasyonunda terör unsurlarından temizlenen bölgelerle ilgili, Çobanbey, Azez, Cerablus'ta Başbakanlık ile ortak, 66 caminin yapım ve onarım kararını aldık." dedi.

Tutkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir tarafında ümmetin her bir ferdinin kalplerini ve gönüllerini buluşturacak birlik mekanları camiler inşa ettiklerini söyledi.

TDV'nin Kocatepe Camisi'nin temeline attığı ilk harcın ardından bugüne kadar Türkiye'de 3 bin 603, 25 ülkede ise 100'ün üzerinde cami ve eğitim binası yaptığını vurgulayan Tutkun, "Vakfımızın halen yurt dışında 5 ülkede 5 cami inşaatı, 9 ülkede de 10 cami yer tahsis ve projelendirme işlemleri olmak üzere 15 cami projesi bulunuyor. Türkiye'de ise 9 ilde 14 caminin inşaatı, 13 ilde ise 23 caminin proje ve yer tahsis işlemleri devam ediyor." diye konuştu.

"Ümmet coğrafyasının sevinci oldu"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen bölgelerde de camilerin durumunun değerlendirildiğini belirten Tutkun, bölgedeki 66 caminin onarımının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Tutkun, "Dünyanın dört bir tarafında yaptığımız camiler ümmet coğrafyasının sevinci haline geldi. Fırat Kalkanı operasyonunda terör unsurlarından temizlenen bölgelerle ilgili, Çobanbey, Azez, Cerablus'ta Başbakanlık ile ortak, 66 caminin yapım ve onarım kararını aldık. Cerablus'ta Camii Kebir, Nur Cami ve Hasan Camisi'nin onarımını tamamlayarak ibadete açtık." ifadelerini kullandı.

Mustafa Tutkun, Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunda da terör örgütü PKK'nın hasar verdiği 127 camiyi Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin onarımını yaparak yeniden ibadete açtığını dile getirdi.