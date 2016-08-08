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Türkiye Diyanet Vakfı kurban fiyatlarını açıkladı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Tutkun, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin bu yıl yurt içinde 690 lira, yurt dışında da 500 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Türkiye Diyanet Vakfı kurban fiyatlarını açıkladı

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Tutkun, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin bu yıl yurt içinde 690 lira, yurt dışında da 500 lira olarak belirlendiğini söyledi.

08 Ağustos 2016 Pazartesi 12:09
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Türkiye Diyanet Vakfı kurban fiyatlarını açıkladı

ANKARA

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mustafa Tutkun, vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin bu yıl yurt içinde 690 lira, yurt dışında da 500 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Tutkun, 2016 Yılı Kurban Organizasyonu kapsamında vekalet yoluyla kurban fiyatlarının açıklandığı basın toplantısında, bu yıl "Kurbanlarımız kardeşlik için" sloganıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bu sloganın kurbanla ilgili bundan sonraki tüm organizasyonlarda da kullanılacağını ifade eden Tutkun, vakıf olarak önemsedikleri hususlardan birinin dini esaslara uygunluk ve emanete riayet olduğunu anlattı.

Tutkun, 2016 Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında, yurt içinde 215 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında ise 125 ülkenin 525 bölgesinde bizzat TDV gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım yapılacağının altını çizerek, yurt içindeki merkezlerden 95'inde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi yapılacağına da dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek Vekaletle Kurban Kesim Programı kapsamında 225 bin hisse kurbanın kesilerek dağıtımının yapılması hedeflendiğini belirten Tutkun, hayırseverlerin vekalet verdikleri kurbanların kesiminin, dini usullere uygun olarak Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıf personeli ve gönüllülerin yapacağına işaret etti.

Tutkun, vekaleten kesilen kurbanların bir bölümünün Türkiye'de, bir bölümünün de yurt dışında açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olarak yaşandığı ülkelere ulaştırılacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Vakfımız bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde 690 TL, yurt dışında da 500 TL olarak belirledi. Vatandaşlarımız, www.diyanetvakfi.org.tr ve kurban.diyanetvakfi.org.tr adreslerinden online bağış yapabilmenin yanı sıra il ve ilçe müftülüklerimize, cami görevlilerimize, PTT şubeleri ile Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Akbank, Garanti Bankası, Albaraka, Türkiye Finans ve Kuveyt Türk bankaları aracılığıyla da vekalet yoluyla kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilir. Ayrıca vatandaşlarımız 0312 416 90 00 çağrı merkezini arayarak kurban bağışında bulunabilir. Yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri ve ataşelikler ile bu ülkelerdeki dernek ve din görevlileri vasıtasıyla kurban bağışlarını yapabilir."

AA

Son Güncelleme: 08.08.2016 12:09
Anahtar Kelimeler:
Diyanet VakfıKurban Fiyatlarıönce Vatan
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