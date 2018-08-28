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Türkiye'den Nijer'e 'hayat suyu'

Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklıkla mücadele eden Batı Afrika ülkesi Nijer'de açtırdığı kuyularla binlerce Nijerliyi suyla buluşturdu.

Türkiye'den Nijer'e 'hayat suyu'

Türkiye Diyanet Vakfı, açlık ve kuraklıkla mücadele eden Batı Afrika ülkesi Nijer'de açtırdığı kuyularla binlerce Nijerliyi suyla buluşturdu.

28 Ağustos 2018 Salı 11:31
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Türkiye'den Nijer'e 'hayat suyu'

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), açlık ve kuraklıkla mücadele eden Batı Afrika ülkesi Nijer'de hayırseverlerin desteğiyle açtırdığı su kuyuları sayesinde binlerce kişiye adeta hayat veriyor.

TDV, Türk milletinin yardımlarını dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Yaklaşık 143 ülkede eğitimden kültüre ve insani yardım çalışmalarına kadar farklı alanlarda projeler uygulayan vakıf, açlık ve kuraklığın ciddi boyutlara ulaştığı Nijer'e de su kuyusu açtırarak destek oluyor.

Son 8 ayda ülkenin en fazla mağdur ve mazlumun bulunduğu 10 ayrı bölgesinde Afrika kıtasının en büyük su kuyularını Türk hayırseverlerin desteğiyle açan TDV, Nijerlileri suyla buluşturdu.

Su kıtlığı ve erişim problemi nedeniyle ilkel yöntemlerle su temin etmeye çalışan mazlumların ihtiyacı, güneş enerjisi teknolojilerinin de kullanıldığı su kuyularıyla aşıldı.

İhtiyaçları olan suyu evlerine daha yakın mesafeden temin etmeye başlayan Nijerliler, hiç görmedikleri hayırsever Müslüman kardeşlerine dua ediyor.

TDV Nijer Koordinatörü Mahmut Temelli, yaptığı açıklamada, vakıf olarak açlık ve kuraklığın yaşandığı bölgelere "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında su kuyuları açtıklarını söyledi.

Açılan kuyuların binlerce kişiye umut olduğunu vurgulayan Temelli, şöyle devam etti:

''Kuyularımızı açarken her zaman daha fazla mağdura nasıl ulaşabiliriz onun hesabını yapıyoruz. Nijer'de bu yılın başından itibaren kuyu açmaya başladık. Hayırsever Müslüman kardeşlerimiz bu kadar kısa sürede 10 büyük su kuyusu açmamızı sağladı. Her kuyumuzdan 30 bin civarında Nijerli istifade ediyor. En az 30 kilometre mesafede su kaynağı olmayan yerlerde kuyu açmayı tercih ederek daha fazla kişiye ulaşma gayretindeyiz. İlerleyen dönemlerde su kuyularının sayısının hızla artacağını düşünüyoruz.Türkiye'den ve vakfımız bağışçılarından Allah razı olsun.''

''Her su alışımızda dua ediyoruz''

Nijer'in Koola bölgesindeki su kuyusundan faydalanan Musa İbadi, Türkiye'ye su kuyusu desteğinden dolayı teşekkür etti.

Daha önce su için her gün 15 kilometre yürümek zorunda kaldıklarına dikkati çeken İbadi, ''En yakın mesafelere bile gittiğimizde tulumbaları saatlerce el ya da ayakla pompalayıp 3-5 litre su çıkarmak için uğraşıyorduk. Şimdi evimizin hemen yanına gelen su kuyusuna kolayca gelip ihtiyacımız olan suyu temin ediyoruz.'' dedi.

Kuyu açılmadan önce çok sıkıntı çektiklerini anlatan Ebubekir Musa da ''Şimdi hem biz hem de yakın çevremizdeki köyler bu kuyudan faydalanıyor. Kuyulardan her su aldığımızda aklımıza eskiden çektiğimiz zahmet geliyor, dolayısıyla bizi düşünen Müslüman kardeşlerimize hep dua ediyoruz. Daha önce kuyu olmadığı için su aramaya gidiyorduk. İnsanlar su temin etmede çok fazla yoruluyordu. Şimdi Allah'a şükür Müslüman kardeşlerimiz sayesinde su bize yakınlaştı. Katkı sunanlara teşekkür ediyoruz.'' diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TdvTürkiye Diyanet Vakfı
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