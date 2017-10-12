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Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Hit şehrinde yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Hit şehrinde yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

12 Ekim 2017 Perşembe 14:23
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Türkiye'den Irak'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Hit şehrinde yaşanan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Hit şehrinde meydana gelen terör saldırısında ilk belirlemelere göre en az 10 Iraklının hayatını kaybettiğinin ve 15 kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, "Irak'ın terörle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor ve bu tür eylemlerin Irak'ın terörle mücadelesine ve ülkedeki normalleşme çabalarına sekte vuramayacağına olan inancımızı vurguluyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıIrakTerör Saldırısı
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