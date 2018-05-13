Türkiye'den Endonezya'daki terör saldırılarına kınama

Türkiye, Endonezya'daki terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Endonezya'nın Surabaya kentinde üç ayrı kilisede düzenlenen menfur terör saldırılarının şiddetle kınandığı kaydedilerek "Bu acı olay nedeniyle Endonezya halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin terör örgütleri tarafından hedef alınmış bir ülke olarak, Endonezya'nın yanında olmayı sürdüreceği vurgulandı.

Endonezya'nın Surabaya kentindeki üç kiliseye düzenlenen bombalı saldırılarda 11 kişi ölmüş, 41 kişi yaralanmıştı.