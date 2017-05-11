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Türkiye'den Bab'a sağlık hizmeti

Anda Kardeşe Vefa Derneğine ait mobil sağlık tırı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Halep'e bağlı Bab ilçesinde hizmet vermeye başladı.

Türkiye'den Bab'a sağlık hizmeti

Anda Kardeşe Vefa Derneğine ait mobil sağlık tırı, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Halep'e bağlı Bab ilçesinde hizmet vermeye başladı.

11 Mayıs 2017 Perşembe 14:23
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Türkiye'den Bab'a sağlık hizmeti

Anda Kardeşe Vefa Derneği tarafından, Fırat Kalkanı Operasyonu sonrası hayatın normale dönmeye başladığı Halep'in Bab ilçesine gönderilen mobil sağlık tırının hizmete başladığı bildirildi.

Derneğin Genel Başkanı Okan Tosun, yaptığı açıklamada, dernekleri tarafından alınan mobil hizmet tırının 2 ay önce hizmete hazırlandığını söyledi.

Bab'taki sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığı tarafından tadilata alındığını anlatan Tosun, "UMKE'ye sağlık tırımızı bu bölgeye gönderebileceğimizi söyledik. Sağlık Bakanlığımızdan gelen olur ile tırımız dün itibariyle bölgeye ulaştı. Kurulumu tamamlanan 6 muayene odası ve 1 ameliyat salonu bulunan aracımız bugün itibariyle hizmete girdi. UMKE personellerinin hizmet vereceği aracımız yaklaşık 2 ay bölgede kalacak." bilgisini aktardı.

Tosun, sağlık tırının Bab'taki görevinin ardından yine ihtiyaç sahipleri için çalışacağını kaydetti.

AA

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