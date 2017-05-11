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Türkiye'den Almanya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin esefle karşılandığını belirtti.

Türkiye'den Almanya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile bağlantılı bazı eski askeri personelin iltica başvurularının Almanya tarafından kabul edilmesinin esefle karşılandığını belirtti.

11 Mayıs 2017 Perşembe 10:31
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Türkiye'den Almanya'ya FETÖ uyarısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Darbecilerin FETÖ bağlantılarını gösteren tüm kanıtlar ortadayken, Almanya’nın bu kararı, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan ve ülkelerimiz arasındaki çok boyutlu ilişkileri zedeleyen bir adım teşkil etmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Almanya'dan gereken desteği vermesini bekliyoruz"

Alman makamlarının bu kararla, demokratik ilke ve değerler ile müttefikliğin gereklerini göz ardı ederek, darbeci zihniyete müsamaha gösterdiğine ve kucak açtığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Almanya'nın, ilişkilerimizin köklü niteliğine ve güvenlik ve savunma alanındaki iş birliğimizin ruhuna aykırı olan bu kararını gözden geçirmesini ve ülkemizin, FETÖ dahil dünyanın en tehlikeli terör örgütleriyle eş zamanlı olarak yürütmekte olduğu mücadeleye gereken desteği vermesini bekliyoruz."

AA

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Dışişleri BakanlığıFETÖAlmanyaya FETÖ Uyarısı
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