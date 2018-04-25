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Türkiye'den AKPM'nin seçim açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "AKPM Denetim Komisyonunun siyasi nitelik taşıyan bu açıklaması, en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den AKPM'nin seçim açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "AKPM Denetim Komisyonunun siyasi nitelik taşıyan bu açıklaması, en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:27
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Türkiye'den AKPM'nin seçim açıklamalarına tepki

ANKARA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyAvrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Denetim Komisyonunun Türkiye'deki seçimlerle ilgili açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Komisyonun, 24 Haziran'da düzenlenecek seçimlerin ertelenmesi tavsiyesinde bulunarak talihsiz bir açıklama daha yaptığının altını çizen Aksoy, "AKPM Denetim Komisyonunun siyasi nitelik taşıyan bu açıklaması en temel egemenlik ve demokrasi ilkelerine aykırıdır. Milletimizin iradesini yansıtan TBMM'nin kararlarını göz ardı etmektedir." ifadelerini kullandı.

Aksoy, daha önce de birçok kez vurgulandığı üzere Türkiye'nin terörle haklı mücadelesinin mecbur kıldığı OHAL uygulamasının çoğulcu ve gerçek anlamda demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine engel olmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Birçok ülkede olağanüstü hal uygulaması sırasında seçim düzenlenmiştir. Bunun son örneklerinden birini, 2017'de Fransa'da yapılan seçimler oluşturmaktadır. Türkiye'de yapılan tüm seçimlerin de demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edilmiştir. Türkiye söz konusu olduğunda akıl tutulması yaşayan çevrelerin bu tür ön yargılı yorumları, Türkiye'ye yönelik çifte standartlı anlayışın üzüntü verici yeni bir örneğidir."

Sözcü Aksoy, "AKPM çatısı altında terörle iş birliği yaparak PKK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD lideri Salih Müslüm'e konuşma yapma imkanı veren bu anlayışın ülkemize demokrasi dersi vermeye hakkı ve yetkisi bulunmamaktadır." ifadesine yer verdi.

Aksoy, Türkiye'de seçimlerin ne zaman yapılacağına ancak halkın iradesiyle seçilen meclisin karar verebileceğini vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AKPMSeçimTürkiye
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