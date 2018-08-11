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Türkiye'den 16 hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Bircan, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarından 16'sının çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'den 16 hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Bircan, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarından 16'sının çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:44
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Türkiye'den 16 hacı adayı hayatını kaybetti

Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Remzi Bircan, hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gelen Türk hacı adaylarından 16'sının çeşitli sebeplerle hayatını kaybettiğini söyledi.

Hacı adaylarının gelmeye devam ettiği Mekke'deki Din Hizmetleri Ataşeliğinde düzenlenen "2018 Hac Bilgilendirme Toplantısı"nda Bircan, bu yıl 80 bin Türk'ün hac görevini yapacağını söyledi. İlk kafilenin 18 Temmuz'da geldiğini, son kafileyi ise 16 Ağustos'ta Mekke'de beklediklerini dile getiren Bircan, "Diyanet İşleri Başkanlığı vatandaşların her alandaki hizmetlerini yürütmeye çalışıyor. Mekke ve Medine'de toplam 184 personel ile Türkiye'den gelen hacı adaylarına hizmet ediyoruz. Organizasyonun başarılı olması için değişik kurumlardan 21 müfettiş denetim görevini sürdürmektedir. Havalimanı ekiplerimiz hem hacı adaylarını uğurlamada hem de karşılamada hacı adaylarımıza hizmet ediyor." diye konuştu.

Türk haca adaylarının bu yılki yaş ortalamasının 60 olduğunu kaydeden Bircan, en küçük hacı adayının 11 Haziran 2018 İzmir doğumlu Ali Rahman Kutlutürk, en yaşlı hacı adayının ise 1915 Adıyaman doğumlu 103 yaşındaki Ayşe Topsoy olduğunu açıkladı.

"Bu yıl 16 Türk hacı adayı hayatını kaybetti"

Sağlık hizmetleri hakkında da bilgi veren Bircan, şunları kaydetti:

"Mekke ve Medine'de 2 sağlık merkezimiz bulunmaktadır. Toplamda 402 sağlık personeli hacı adaylarımıza hizmet ediyor. Şimdiye kadar 35 bin 104 kişi muayene oldu. Sıcaktan kaynaklanan sağlık sorunları yaşayan vatandaşlarımız oluyor. Bugün itibari ile hac mevsiminde 333 hastamızı ambulansla otellerinden alarak sağlık merkezlerine götürdük. 208 hastamız çeşitli sebeplerle hastanelerimizde yatıyor. Bu yıl 16 hacı adayımız da ne yazık ki hayatını kaybetti."

Diyanet İşleri Başkanlığının Türk hacılarına her alanda hizmet vermeye çalıştığını vurgulayan Bircan, "Mekke ve Medine'de 46 otelde 70 otobüs ile servis hizmeti veriyoruz. Bunun yanında Hacıların burada almış olduğu eşyaları Türkiye'deki adreslerine sağlam bir şekilde teslimini sağlamak üzere kargo hizmeti de veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanlığıHacı AdayıHac Vazifesi
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