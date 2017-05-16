Türkiye'deki gençler 'halinden' memnun

Habitat Derneğince açıklanan "Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu", genç kadınların yüzde 72'sinin, genç erkeklerinse yüzde 69'unun yaşadığı hayattan memnun olduğunu ortaya koydu.

Gençlerin siyaset, eğitim, sağlık, güvenlik gibi konulara bakış açısını rakamlarla ortaya koyan "Türkiye’deki Gençlerin İyi Olma Hali Raporu", Habitat Derneğince bir otelde 81 ilden 300 gencin katılımıyla düzenlenen toplantıda açıklandı.

16 ilde 18-29 yaş aralığındaki bin 209 kişiyle yüz yüze görüşülerek hazırlanan raporda, gençlerin genel olarak yaşamlarından memnun olduğu, siyaset, kültürel etkinlikler ve sosyal sorumluluk projelerine katılımının düşük, sosyal medya aktivitelerinin ise yüksek olduğu görüldü.

Rapora göre, genç kadınların yüzde 72'si, genç erkeklerinse yüzde 69'u yaşamından memnun. Bu oran öğrenci grubunda yüzde 74, çalışanlarda yüzde 72, çalışmayan, okumayan ve iş aramayan "ev genci" grubunda ise yüzde 69. İş arayan gençler grubunda bu oran yüzde 55'e düşüyor.

Kadınlar arasında "geleceğe umutla bakan"ların oranı yüzde 68 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65'e düşüyor.

Raporun hazırlanmasına temel teşkil eden araştırmaya katılan gençlerin yüzde 52'si iş sahibi. Bu oran erkeklerde yüzde 60, kadınlarda ise yüzde 45 olarak görülüyor.

18-29 yaş arasındaki evli "ev genci" kadınların oranı yüzde 53. Bu sonuç evli kadınların yarıdan fazlasının "ev kadını" olduğunu ortaya koyuyor.

Gençler iki yılda bir iş değiştiriyor

Raporun "çalışma süresi ve iş yeri sayısı" başlığında yer alan verilere göre, 18-24 yaş arasındaki gençler ortalama 3 yıl boyunca aynı iş yerinde çalışıyor. Bu süre 24-29 yaş aralığında 5 yıla yükseliyor.

18-24 yaş diliminde çalışılan iş yeri sayısı 2 iken 24-29 yaşta bu rakam 2,5 çıkıyor. Bu da gençlerin ortalama 2 yılda bir iş değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Girişimcilik eğilimleri oranlarına göre kadınların yüzde 57'si, erkeklerin ise yüzde 70'i kendi işini kurmak istiyor. Girişimcilik eğilimi yaş arttıkça düşüyor. Rapora göre gençlerin yüzde 70'i yaşadığı yerde kolaylıkla iş bulabileceğini düşünmüyor. Bu görüşte olan gençlerin yarıya yakını "yeterli iş olanaklarının olmamasını", yaklaşık 3'te 1'i "ücretlerin düşüklüğünü", yaklaşık 4'te 1'i ise "iş bulmayı sağlayacak tanıdıklarının olmamasını" buna gerekçe gösteriyor.

"İyi aile bağları dikkat çekti"

Rapora göre, aylık geliri 600 lira ve altında olan gençlerin oranı yüzde 30, 601-bin 500 lira geliri olanların oranı yüzde 33, bin 500- 2 bin 400 lira geliri olanların oranı ise yüzde 22.

Eğitimlerine devam eden gençlerin yüzde 74'ü aldıkları eğitimden memnun. Bu oran yüksek lisans-doktora öğrencilerinde yüzde 88'e kadar çıktı.

100 gençten 81'i tiyatro ve sinemaya "seyrek" gittiğini ya da "hiç gitmediğini" belirtiyor. En sık yapılan kültürel aktivite "sinemaya gitmek" olarak raporda yer aldı. Katılımcıların yüzde 11'i haftada 1 ve daha sık, yüzde 46'sı ayda birkaç kez sinemaya gittiğini belirtti.

Görüşülen gençlerin iyi aile bağlarına sahip oldukları da gözlemlendi. Gençlerin yüzde 90'ı aileleri ve arkadaşlarından duygusal destek aldığını ifade etti. Bu oran içinde yer alanlar, ailesinin kendisine yardım etmeye çalıştığını, onlardan duygusal destek gördüğünü, karar verirken ailesinden yardım aldığını ve ailesiyle sorunları hakkında konuşabildiğini belirtti.

Kendilerine "Herhangi bir ücret almadan gönüllü bir işte veya bir sivil toplum kuruluşunda hiç çalıştınız mı?" sorusu yöneltilen gençlerin sadece yüzde 5'i "evet" yanıtını verdi. Gençlerin yüzde 95'inin gönüllülük esaslı faaliyetlere katılmadığı görüldü.

"Evli kadınların yarısı kendini güvende hissetmiyor"

Araştırmaya göre gençlerin siyasetle ilişkisi büyük oranda sadece oy kullanmaktan ibaret. Genel ve yerel seçimlerde oy kullanan gençlerin oranı yüzde 78, aktif siyasette yer alma oranıysa yüzde 4.

Her 100 erkekten 70'i, kendini yaşadığı yerde güvenli hissederken bu oran kadınlarda yüzde 55'e düşüyor. Evli olup yaşadığı yerde kendini güvende hissedenlerin oranı erkeklerde yüzde 71 olurken kadınlarda bu oran yüzde 50 olarak tespit edildi.

Araştırmada gençlerin yüzde 94'ü haftada 1 ve daha fazla kez internet kullandığını, bunu da en fazla müzik dinlemek, indirmek ve film, dizi seyretmek için yaptığını belirtti. En fazla kullanılan sosyal medya ağları sırasıyla Facebook, Whatsapp ve Youtube oldu.

İnternetten haftada 1 veya daha fazla kitap indirdiğini belirten gençlerin oranı yüzde 11'de kaldı.