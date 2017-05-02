Türkiye DEAŞ'a nefes aldırmıyor

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin nisanda yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

88 örgüt üyesi tutuklandı

Geçen ay şafak vakti ve eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla da örgüte göz açtırılmazken, aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 402 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 88 örgüt üyesi ise tutuklandı.

Halk oylamasına yönelik eylem hazırlığına operasyon

İzmir'de halk oylamasına yönelik eylem hazırlığı yaptıkları ve DEAŞ üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına alınan 19 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Reina saldırısı failleriyle bağlantılı 49 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda, Reina saldırısı failleriyle irtibatlı ve halk oylaması öncesi sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen 41'i yabancı uyruklu 49 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da 20 tutuklama

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si Türk, 18'i Irak uyruklu 20 şüpheli tutuklandı.

"2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altında"

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amacıyla Suriye kuzeyinde icra edilen harekatta, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasındaki 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildi.

Adalet önünde hesap veriyorlar

DEAŞ'a operasyonlarla göz açtırılmazken, örgüt üyeleri Türk adaleti önünde hesap veriyor.

Adana'da, DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriyeli için 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 16'sı tutuklu 20 sanığın yargılandığı davada, sanıklardan 8'inin tahliyesine karar verildi.

Antalya'da, 5 günlük otel ücretini peşin ödeyip, oda kapısına "Rahatsız etmeyin" notu asarak Şanlıurfa'ya giden, otel odasına geri döndüğünde polisin yakaladığı İsrail uyruklu H.A.H, DEAŞ üyeliğinden tutuklu yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, TBMM bahçesi ve AK Parti Ankara İl Başkanlığı ile İstanbul Küçükçekmece'deki Zeynebiyye Camisi civarında gerçekleştirilmesi planlanan bir eylem için keşif amaçlı dolaştığı tespit edilen sanığın da aralarında bulunduğu 29'u tutuklu 35 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. Davada, 13 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.