Türkiye'de yolcu ve yük trafiği artacak

ENIPE 2. Enerji Verimli Ürünler Fuarı Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, araç kullanımdaki büyüme oranları dikkate alındığında ulaşımda enerji verimliliğine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği bildirildi.

Türkiye'de son 25 yılda araç kullanımı grafiğinde yukarı yönlü hareketin devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Özellikle büyük şehirlere bakıldığında her aile bireyinin bir otomobili bulunuyor. Türkiye'de yolcu trafiğinin 2020 yılında, bugüne göre yaklaşık 3,3 kat ve yük trafiğinin de 2,5 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Verimli Sürüş Teknikleri Uzmanı Ethem Genim, ulaşımda araç kullanımının yaygınlaşmasıyla enerji verimliliğine yönelik çalışmaların da artırılması gerektiğine dikkati çekti.