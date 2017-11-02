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Türkiye'de yeterince balık tüketilmiyor

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eroldoğan, "Türkiye'de yaklaşık 7,5 ile 8 kilogram kişi başı balık tüketimi var, dünya ortalaması 16 kilogram iken Avrupa ortalaması 22 kilogram" dedi.

Türkiye'de yeterince balık tüketilmiyor

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eroldoğan, "Türkiye'de yaklaşık 7,5 ile 8 kilogram kişi başı balık tüketimi var, dünya ortalaması 16 kilogram iken Avrupa ortalaması 22 kilogram" dedi.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:49
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Türkiye'de yeterince balık tüketilmiyor

ADANA - Su ürünleri üretiminde son yıllarda büyük ilerleme gösteren Türkiye'de yeterince balık tüketilmiyor.

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Eroldoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜİK rakamlarına göre denizlerde 150 bin ton çipura ve levrek, tatlı sularda da 102 bin ton gökkuşağı alabalığı üretiminin söz konusu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin levrek ve alabalık üretiminde Avrupa'da birinci olduğunu, çipurada da 2016 verilerine göre ikinci sırada yer aldığını ifade eden Eroldoğan, çipura üretiminde Türkiye'nin emin adımlarla birinciliğe doğru ilerlediğini kaydetti.

Eroldoğan, balığın sağlık açısından mutlaka tüketilmesi gerektiğini ancak Türkiye'de tüketimin yeteri kadar yapılmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaklaşık 7,5 ile 8 kilogram kişi başı balık tüketimi var, dünya ortalaması 16 kilogram iken Avrupa ortalaması 22 kilogram. Japonya'da bu oran 50-60 kilogram civarında. Bazı ada ülkelerinde ise 150 kilograma kadar ulaşıyor. Daha sağlıklı nesiller için ülkemizdeki balık tüketimini kesinlikle artırmamız gerekiyor. Haftada iki öğün balık tüketmemiz önemli. Ne kadar balık tüketirsek o kadar sağlıklı ve zeki nesiller yetiştirebiliriz. Üretiyor ama tüketmiyoruz, Avrupalıları daha zeki hale getiriyoruz."

Avrupa'ya balık ihracatı

Eroldoğan, şu an Türkiye'de üretilen çipura, levrek ve alabalığın Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edebildiğimiz tek gıda ürünü olduğunu kaydetti.

İhracatın son yıllarda arttığına dikkati çeken Eroldoğan, şunları kaydetti:

"Avrupa başta olmak üzere, Rusya, ABD ve Balkan ülkelerine ciddi ihracatımız söz konusu. Avrupa'da önümüze gelen balıkların üç tanesinden biri, gururla söyleyebiliriz ki Türk balığı. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye'de su ürünleri üretimi artık daha ileri teknolojilerle iyi hijyen koşullarında üretim yapmakta ve üretim miktarlarımız Avrupa'yı domine eder vaziyette. Geçen yıl ihracattan aşağı yukarı 1 milyar avro kazandık, 2018 yılında da ihracat rakamımızın 1,5 milyar avro olması öngürülüyor. İhraç ürünlerinin başında taze ihraç edilen çipura, levrek, alabalık ve bunların işlenmiş formları geliyor. Avrupa'daki marketlere de girdik. Türkiye'nin 2023 hedefi yaklaşık 500 bin ton su ürünleri üretimi. Bu hedefe ulaşılması için su ürünleri yetiştiriciliği yapılabilecek alanlarda uygun üretim teknikleriyle üretimin artırılması gerekiyor."

Eroldoğan, Türk balığının Avrupa Birliği standartlarında ve ucuz olması nedeniyle çok fazla tercih edildiğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBalık
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