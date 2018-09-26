Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99604
ALTIN
236.074
DOLAR
6.1104
STERLİN
8.0559
EURO
7.1908
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle buluşturdu
Okan Tok ‘İhanet Ettin’i bizlerle...
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

"Türkiye'de önemli projeler hayata geçirildi"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projeler hayata geçirildi." dedi.

"Türkiye'de önemli projeler hayata geçirildi"

TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, "WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projeler hayata geçirildi." dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:56
0 Okunma
"Türkiye'de önemli projeler hayata geçirildi"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) destekleriyle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini belirtti.

TÜRKPATENT'ten yapılan açıklamaya göre, Asan ve beraberindeki heyet, İsviçre'nin Cenevre kentinde dün başlayan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Genel Kurul çalışmalarına, teşkilata üye 191 ülkenin temsilcilerinin yanı sıra hükümetler arası ve bölgesel kuruluşlar, fikri mülkiyet alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katılıyor.

Genel Kurul toplantısının ilk gününde Türkiye adına açılış konuşması yapan TÜRKPATENT Başkanı Asan, WIPO gibi uluslararası kuruluşlarda şeffaflık, objektiflik ile tüm üyeleri kapsayıcı politikalar geliştirmenin önemini vurguladı.

WIPO tarafından sağlanan desteklerle Türkiye'de son dönemde önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Asan, Ankara Üniversitesi ile iş birliği halinde başlatılan Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek lisans Programı'nın ikinci yılının da tamamlandığını belirtti.

Asan, Fikri Mülkiyet Akademisi'nin kuruluş çalışmalarının da büyük oranda tamamlandığına, bu çerçevede fikri mülkiyet eğitimi konusunda WIPO üyesi ülkelerle bölgesel ortaklık ve projeler geliştirmeye hazır olduklarına dikkati çekti.

Türkiye'de sınai mülkiyet başvuru sayılarının istikrarlı şekilde arttığına işaret eden Asan, bu alanda önemli bir eksikliği gidermesi beklenen Türk Sınai Mülkiyet Değerleme Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasına dair bilgileri diğer ülke temsilcileri ile paylaştı.

Asan, özellikle WIPO'nun gelecek dönemde açılması planlanan harici ofisleri konusundaki seçim sürecine dair eşitlikçi, objektif, kapsayıcı ve şeffaf bir yöntemin takip edilmesinin öneminin altını çizdi.

İkili görüşme

Genel Kurulun 2 Ekim'e kadar sürecek çalışmaları sırasında, fikri ve sınai haklarla ilgili önemli uluslararası düzenlemeler olan Paris ve Bern Birliği Koordinasyon ve İcra Komitelerine, Bütçe Komitesine seçimler yapılacak, WIPO'nun bütçe fonları konularında kararlar alınacak, ayrıca alt komitelerin çalışmaları değerlendirilecek.

TÜRKPATENT heyeti, Singapur, Ukrayna, Gürcistan, Avusturya, İzlanda, Fransa ve Umman temsilcileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Ayrıca Singapur ofisiyle ikili iş birliğine dair mutabakat zaptı, Ukrayna ile ortak eylem planları imzalanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
TÜRKPATENTWIPOCenevre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl
Türkiye'de beklenen yaşam süresi 78 yıl
Trabzon'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Trabzon'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
71 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
71 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı
"Türkiye enerjide güvenli bir liman olarak öne çıktı"
"Türkiye enerjide güvenli bir liman olarak öne çıktı"
FETÖ'nün sahte kimlikçisinin 'dolmuş' taktiği
FETÖ'nün sahte kimlikçisinin 'dolmuş' taktiği
"Vatandaşlar görevi gereği ülkesini darbecilerden korudu"
"Vatandaşlar görevi gereği ülkesini darbecilerden korudu"
Adil Öksüz'ün yengesine hapis cezası
Adil Öksüz'ün yengesine hapis cezası
Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon
Karabük'te FETÖ'nün hücre evine yönelik operasyon

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ